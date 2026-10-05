نشست بزرگان تعز در حمایت از نیروهای مسلح یمن و تأیید عفو عمومی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست مشایخ، بزرگان و شخصیت‌های استان تعز امروز دوشنبه در رد تحرکات نظامی عربستان، حمایت از معادله «محاصره در برابر محاصره»، تبریک عملیات نیروهای مسلح و تأیید فرمان عفو عمومی برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این نشست بار دیگر موضع خود را در رد تحرکات سعودی و تلاش‌ها برای ایجاد شکاف در صفوف ملی تأکید کردند و بر حمایت از نیروهای مسلح یمن در مقابله با تجاوز و پشتیبانی از تلاش‌ها برای آزادسازی مناطق مختلف استان، تأمین امنیت جاده‌ها و حمایت از شهروندان تأکید نمودند.

قاضی احمد المساوی، استاندار تعز، در این نشست تأکید کرد: این استان سرزمین رزمندگانی است که به نور اسلام گرویدند و در برابر اشغال بریتانیا ایستادند.

وی تصریح کرد که نیروهای مسلح با همکاری بزرگان استان، برای تأمین امنیت جاده‌ها، تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و حمایت از آنان تلاش می‌کنند.

المساوی اشاره کرد که وادار کردن افسران سعودی به خروج از شهرستان التربه در روز گذشته «یک رویداد گذرا نبود»، بلکه پایان یک سلسله مداخلات و تجاوزات علیه این استان بود.

وی در پایان گفت: این استان با مردان، مشایخ، بزرگان و همه فعالان اجتماعی خود، توانایی ایجاد تحولات راهبردی در برابر تجاوز را دارد.

شیخ عفیف الذبحانی، از بزرگان استان تعز، مخالفت خود را با تحرکات سعودی اعلام کرد و تأکید نمود که مردم استان در برابر آن خواهند ایستاد و اجازه ایجاد شکاف در صفوف ملی را نخواهند داد.

الذبحانی گفت: ما مخالفت خود را با تحرکات دشمن سعودی اعلام می‌کنیم و در برابر آن خواهیم ایستاد و اجازه شکاف در صفوف ملی را نخواهیم داد. ما معادله محاصره در برابر محاصره را تأیید می‌کنیم، پیروزی‌های نیروهای مسلح خود را تبریک می‌گوییم و تأکید می‌کنیم که تا آزادسازی مناطق مختلف در کنار تعز خواهیم ایستاد.

شیخ مازن النعمان، از بزرگان شهرستان الشمایتین، گفت: برگزاری این نشست همزمان با پیروزی‌های نیروهای مسلح در نبردی است که آن را مقدس و سرنوشت‌ساز برای دفاع از ملت یمن می‌داند.

النعمان توضیح داد: مردم استان هیچ‌یک از فرزندان ملت و حقوق هیچ طرفی را هدف قرار نمی‌دهند و تحرک کنونی در چارچوب دفاع از حقوق آنان انجام می‌شود.

وی افزود: ما تأکید می‌کنیم که هیچ‌یک از فرزندان ملت خود یا حقوق کسی را هدف قرار نمی‌دهیم، بلکه برای دفاع از آن حرکت می‌کنیم.

وی بیان داشت: مردم استان تلاش کردند تعز را از ویرانی‌های تجاوز سعودی دور نگه دارند. اما همه هدف قرار گرفتند. شمار زیادی از مردم کشته شدند و زیرساخت‌های استان خسارت دید. این وضعیت، رنج انسانی را عمیق‌تر کرد.

در پایان این نشست، مشایخ، بزرگان و شخصیت‌های استان تعز در بیانیه پایانی خود، مخالفت قاطع خود را با تحرکات دشمن سعودی و مزدورانش در تعز و اطراف آن اعلام کردند.

بیانیه از پیروزی‌های نیروهای مسلح در بیرون راندن تحرکات سعودی و پاکسازی مناطق از مزدوران قدردانی کرد. همچنین نقش قهرمانانه نیروهای مسلح در تأمین امنیت جامعه، حمایت از اهالی، حفظ اموال آنان و برقراری امنیت و ثبات ستوده شد.

شرکت‌کنندگان تأیید خود را برای معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» علیه دشمن سعودی اعلام کردند و آن را حق مشروع دفاع از ملت محاصره‌شده یمن دانستند.

همچنین در این بیانیه، فرمان عفو عمومی اعلام‌شده از سوی مهدی المشاط تأیید شد. شرکت‌کنندگان این تصمیم را حکیمانه توصیف کردند و گفتند که از دغدغه دولت برای جلوگیری از خون‌ریزی در یمن و وحدت صفوف نشأت می‌گیرد.

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