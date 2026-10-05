به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد ایالات متحده و کشورهای ائتلاف پس از ۲۵ سال از آغاز جنگ افغانستان در ۷ اکتبر ۲۰۰۱، هنوز عدالت واقعی یا جبران خسارت برای قربانیان جنایات جنگی و نقض‌های شدید حقوق بشر فراهم نکرده‌اند. این سازمان همزمان با انتشار این بیانیه، خط زمانی گزارش‌های خود از این جنگ را نیز منتشر کرد.

در گزارش آمده است که پس از حملات ۱۱ سپتامبر، دولت آمریکا روش‌های بازجویی‌ای را علیه مظنونان مجاز کرد که معادل شکنجه بود. دیدبان حقوق بشر و دیگر نهادها شکنجه و بدرفتاری نیروهای آمریکایی در افغانستان را مستند کرده‌اند؛ از جمله ضرب‌وشتم، تحقیر، غرق‌سازی ساختگی، محرومیت طولانی از خواب و اعدام‌های ساختگی. بسیاری از بازداشت‌شدگان غیرنظامی ماه‌ها یا سال‌ها بدون اتهام آزاد شدند. دولت آمریکا هرگز پاسخگویی کامل یا غرامتی برای این موارد ارائه نداده است.

پاتریشیا گوسمن، مدیر ارشد آسیای دیدبان حقوق بشر گفت: پس از ۲۵ سال، افغان‌هایی که در بازداشت آمریکا شکنجه شده‌اند و خانواده‌های کسانی که به ناحق کشته شده‌اند، هنوز مسیر روشنی برای طرح ادعا یا دریافت غرامت از دولت آمریکا ندارند. دولت‌های متوالی آمریکا نقض‌های سنگین را زیر فرش جارو کرده‌اند.

بیانیه می‌گوید که جنگ بیست‌ساله آمریکا در افغانستان که با بازگشت طالبان به کابل در اوت ۲۰۲۱ پایان یافت، مشمول کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بین‌الملل بشردوستانه بود که اعدام‌های فوری، شکنجه و حملات عمدی یا بی‌رویه به غیرنظامیان را ممنوع می‌کند.

یک کشاورز به دیدبان حقوق بشر گفت نیروهای آمریکایی او را در غزنی در سال ۲۰۱۹ هنگام بهبودی از عمل چشم بازداشت کردند و پس از ضربات شدید، بینایی‌اش را برای همیشه از دست داد. او هرگز متهم نشد و تنها در اوت ۲۰۲۱ آزاد شد.

گزارش این نهاد بین‌المللی تأکید دارد که آمریکا برخی سربازان را به دلیل کشتار غیرقانونی محاکمه کرد، اما بسیاری از پرونده‌های مهم از جمله کشتار دست‌کم ۱۸ غیرنظامی در استان میدان وردک در سال ۲۰۱۴ پیگیری نشد. دونالد ترامپ نیز چند سرباز محکوم را عفو کرد.

نیروهای ائتلاف دیگر نیز اقدام معناداری نکرده‌اند. تحقیقات استرالیا و بریتانیا درباره اعدام‌های فوری و بدرفتاری کند پیش می‌رود. طالبان و دیگر گروه‌های مسلح نیز غیرنظامیان را هدف قرار دادند و هزاران نفر را کشتند یا زخمی کردند بدون آنکه پاسخگو باشند.

دیدبان حقوق بشر تصریح کرد: دادگاه کیفری بین‌المللی ابتدا تحقیق درباره جنایات همه طرف‌ها را آغاز کرد، اما دولت ترامپ آن را تحریم کرد و در نهایت تمرکز صرفاً روی طالبان و داعش قرار گرفت. در اکتبر ۲۰۲۵، شورای حقوق بشر سازمان ملل مکانیسم تحقیق مستقل برای افغانستان ایجاد کرد.

این نهاد تأکید کرد آمریکا و کشورهای شرکت‌کننده در جنگ باید جنایات نیروهای خود را بررسی و قربانیان را جبران خسارت کنند.

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