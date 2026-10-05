به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین یادواره «لاله‌های غریب»، بزرگداشت شهیدان علیرضا فیضیان و میلاد صفری، به همت بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ج.ا.ایران روز یکشنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۵ در تالار معلم شیراز برگزار شد.

این همایش با سخنرانی آیت الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز و با حضور حجت الاسلام سید محمدعلی شهیم امام جمعه شهرستان کوار، دکتر کراماتی فرماندار شیراز، سردار بیانی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس، سردار وجدیان از یادگاران دفاع مقدس و فرمانده اسبق گروه موشکی سلمان، سرهنگ حشمتی جانشین فرمانده سپاه کوار، دکتر غلام‌زاده معاون دانشگاه فرهنگیان استان فارس و جمعی از مقامات کشوری و لشکری و خانواده‌های معظم شهداء دایر گردید.

امام جمعه شیراز، با اشاره به اینکه مجاهدت در غربت اجر زیادی دارد گفت: عزیزان افغانستانی در غربت جهاد و مقاومت می‌کنند که دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام به همراهی شهید حاج قاسم سلیمانی نمونه بارز آن است.

وی با تاکید بر اینکه محبت بین برادران دینی مرز نمی‌شناسد گفت: هر کجای این عالم دلی به محبت علی علیه السلام می‌تپد برادر ماست و عزیز ماست.

آیت الله دژکام با اشاره به شهدای افغانستانی دفاع مقدس، شهدای فاطمیون و شهدای ایرانی جهاد افغانستان تاکید کرد: این شهدا از آن طایفه‌ای هستند که قرآن کریم در آیه ۵۴ سوره مبارکه مائده تصریحا وعده آمدنشان را داده است، خدا دوستشان دارد و آنها هم خدا را دوست دارند، نسبت به مومنین متواضع هستند اما نسبت به کافرین سرسخت، مبارز و محکم هستند.

در بخش دیگری از این یادواره حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران، ضمن ارائه توضیحاتی در مورد سیر برگزاری یادواره لاله‌های غریب گفت: در زمانی که افغانستان در اشغال ارتش سرخ شوروی قرار داشت، با اینکه برادران ایرانی ما گرفتار تهاجم ارتش بعث عراق بودند، ولی کمک به ما را فراموش نکردند، در کنار ما بودند و در کنار ما خونشان ریخت و شهید شدند.

رئیس بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سابقه طولانی جهاد و مقاومت مردم افغانستان گفت: با اینکه مردم افغانستان گرفتار مبارزه با ارتش ارتش سرخ شوروی بودند، ولی در کنار برادران ایرانی خود در دفاع مقدس حضور پیدا کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: ملت افغانستان که با ملت ایران پیوند عمیق تاریخی و تمدنی دارد، در دوران انقلاب اسلامی در انتقال پیام رهبر کبیر انقلاب و در دوره دفاع مقدس و در دوره دفاع از حرم حضور داشتند و در این تجاوز نظامی و تعدی که ارتش رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به خاک پاک جمهوری اسلامی ایران داشتند، باز هم افغانستانی‌ها در خیابان و میدان در کنار مردم ایران قرار داشتند.

در این همایش برنامه‌های دیگری چون: روایتگری، اجرای سرود، پخش ویدیو و قرائت دلنوشته فرزند شهید علیرضا فیضیان نیز اجرا شد.

گفتنی است، شهید علیرضا فیضیان، مدافع حرم لشکر فاطمیون، که سابقه ۱۹۱۰ روز حضور در سوریه را داشت، در کنار دوست ایرانی خودش میلاد صفری در روز یازدهم اسفند ۱۴۰۴ در حالی که در پای قبضه پدافندی در حال مبارزه با متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی بودند، در شهرستان کوار استان فارس به شهادت رسیدند.

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