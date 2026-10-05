به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تقریظ آیت‌الله علیرضا اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، بر کتاب «معلم مبلغ تراز» اثر حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل عبداللهی در مراسمی در مجتمع عالی محمدیه حوزه علمیه قم رونمایی و قرائت شد.

در ابتدای این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل عبداللهی، نویسنده کتاب «معلم مبلغ تراز»، با معرفی این اثر به روند شکل‌گیری نهاد «تربیت معلم مبلغ» اشاره کرد و گفت: این ایده از سال ۱۳۹۷ و با حمایت آیت‌الله اعرافی آغاز شد و زمینه افزایش چشمگیر حضور طلاب فعال در آموزش و پرورش را فراهم کرد؛ به‌گونه‌ای که شمار این طلاب از پنج هزار نفر به ۳۲ هزار نفر افزایش یافته است.

در ادامه، حجت‌الاسلام علیزاده، رئیس حوزه ریاست مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، با تأکید بر نقش آموزش و پرورش در تحول جامعه اظهار کرد: اگر قرار است تحول بنیادین در جامعه شکل بگیرد، این تحول باید از مسیر ارتقا و تحول آموزش و پرورش دنبال شود، نه صرفاً از مسیر دانشگاه.

وی با اشاره به اهمیت تقریظ آیت‌الله اعرافی بر کتاب «معلم مبلغ تراز» افزود: آیت‌الله اعرافی نزدیک به ۲۰ سال در زمینه «فقه تربیت» تدریس کرده‌اند و تقریظ ایشان بر این اثر، گواهی بر اهمیت علمی و راهبردی موضوع تربیت و جایگاه معلم مبلغ است.

همچنین حجت‌الاسلام سلم‌آبادی، رئیس دانشگاه فرهنگیان قم، با بیان اینکه ساختن جامعه باید از نسل جدید آغاز شود، گفت: اگر می‌خواهیم جامعه ساخته شود، باید این کار را از دانش‌آموزان و نسل نوپا و نوجوان آغاز کنیم و این مسئولیت بر عهده معلمان است.

وی افزود: معلمان همان نقش مبلغ را بر عهده دارند و در حقیقت نقشی شبیه به نقش انبیا ایفا می‌کنند؛ چراکه تبلیغ در رأس فعالیت‌های آنان قرار دارد و معلم در عین حال می‌تواند نقش مبلغ و مربی را نیز ایفا کند.

در ادامه این مراسم، محمدجواد محمدی‌سعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، متن تقریظ آیت‌الله اعرافی بر کتاب «معلم مبلغ تراز» را قرائت کرد.

متن تقریظ آیت‌الله اعرافی به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

تعلیم، تربیت و تبلیغ، واژگانی گرچه دارای بار معنایی متفاوت، اما دربردارنده وجه مشترک‌اند و در فضای ترویج و ترسیخ معرفت و فضیلت دینی، از ارزش و جایگاه برخوردارند.

در عصر حاضر، بیش از هر زمان به معلمانی نیاز داریم که معمار جان و مربی روان و مبلغ معارف دین باشند و ویژگی‌های هر سه مفهوم را جامع باشند. و این مقصد والا نیازمند طرحی بنیادی و نقشه‌ای راهبردی است.

این اثر فاخر، گامی ستودنی در این مسیر است و باید از فاضل گران‌مایه و مؤلف ارجمند آن، جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای عبداللهی، سلّمه‌الله، تقدیر و تشکر کرد.

علیرضا اعرافی

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