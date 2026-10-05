اربعین در نیجریه به سبک زندگی و تربیت نسل مقاوم تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه صدیقه گلیما از فعالان اربعین در نیجریه و دانشجوی پزشکی، روز دوشنبه در پیش‌نشست همایش بین‌المللی «اربعین حسینی و رسالت نبوی» با موضوع «اربعین، گفتمان مقاومت» که در تالار گفت‌وگوی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، با اشاره به تجربه خانواده‌های نیجریه‌ای در برگزاری راهپیمایی اربعین، اظهار کرد: در کشور نیجریه، جنبش اسلامی نیجریه به رهبری شیخ زکزاکی سال‌هاست مراسم راهپیمایی اربعین را برگزار می‌کند و این مراسم با حضور گسترده مردم از ایالت‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی افزود: شرکت‌کنندگان از مناطق دورتر، چندین روز زودتر حرکت خود را آغاز می‌کنند و خود را در روز اربعین به محل اجتماع شیعیان در نیجریه می‌رسانند تا در مراسم عزاداری و زیارت نمادین پرچم سیدالشهدا(ع) شرکت کنند.

اربعین نیجریه؛ حرکت با امکانات محدود

این فعال اربعین در نیجریه با اشاره به تفاوت شرایط راهپیمایی اربعین در این کشور با عراق گفت: در این مسیر، خبری از امکانات گسترده و موکب‌هایی که زائران در عراق تجربه می‌کنند نیست و خانواده‌ها باید بسیاری از نیازهای خود را از قبل تأمین کنند.

گلیما ادامه داد: خانواده‌ها چند روز پیش از آغاز حرکت، مواد غذایی و امکانات مورد نیاز را نه فقط برای خود، بلکه برای کمک به دیگر زائران آماده می‌کنند و با وجود دشواری‌های مسیر، حرکت خود را آغاز می‌کنند.

وی با بیان خاطره‌ای از دوران کودکی خود گفت: زمانی که در کودکی در مسیر اربعین خسته می‌شدم، برادرانم به نوبت مرا بر دوش خود حمل می‌کردند تا بتوانم مسیر را ادامه دهم. همین تجربه‌های ساده، بخش مهمی از خاطرات و تربیت اربعینی کودکان خانواده‌های نیجریه‌ای را شکل می‌دهد.

زائران نیجریه‌ای؛ در مسیر اربعین با احتمال شهادت

گلیما با اشاره به شرایط امنیتی حاکم بر راهپیمایی‌های شیعیان در نیجریه تصریح کرد: برای خانواده‌های ما، حضور در راهپیمایی اربعین صرفاً یک سفر زیارتی نیست؛ بلکه حرکتی است که با احتمال خطر، جراحت، اسارت و حتی شهادت همراه است.

وی افزود: زن و مرد و حتی کودکی که از خانه برای حضور در مراسم اربعین خارج می‌شود، ممکن است با این پرسش مواجه باشد که آیا دوباره به خانه بازخواهد گشت یا نه. مادر نیز ممکن است با این نگرانی فرزند خود را بدرقه کند که آیا بار دیگر او را خواهد دید.

این فعال اربعین نیجریه با اشاره به شهادت اعضای خانواده خود گفت: خانواده من نیز از این حوادث آسیب دیده است و چند تن از برادرانم در حوادث مربوط به شیعیان نیجریه به شهادت رسیدند و مادرم نیز در جریان فاجعه زاریا جانباز شد.

وی افزود: بسیاری از خانواده‌های نیجریه‌ای خاطرات تلخ و سنگینی از این حوادث دارند و با وجود همه این دشواری‌ها، ارتباط خود را با فرهنگ عاشورا و اربعین حفظ کرده‌اند.

اربعین؛ نخستین تجربه عملی مقاومت برای کودکان

گلیما با بیان اینکه موضوع سخن او «خانواده اربعینی» است، گفت: تجربه زیسته خانواده‌های نیجریه‌ای از اربعین با آنچه در کشورهای دیگر تجربه می‌شود تفاوت‌های جدی دارد؛ اما در نهایت، محور این حرکت همان محبت به سیدالشهدا(ع) و فرهنگ عاشوراست.

وی ادامه داد: ممکن است کودکی پنج یا شش ساله که برای نخستین بار وارد مسیر اربعین می‌شود، شناخت کاملی از امام حسین(ع) و واقعه کربلا نداشته باشد؛ شاید تنها چیزی که در ذهن او باقی بماند، دست مادرش باشد که در دست گرفته یا پدری که او را در بخشی از مسیر حمل کرده است.

این دانشجوی پزشکی افزود: اما تکرار این تجربه در طول سال‌ها، همراه با مشاهده همدلی، فداکاری و ایستادگی خانواده‌ها، به تدریج آثار عمیقی در ذهن و شخصیت کودک ایجاد می‌کند.

گلیما تصریح کرد: نخستین بارقه‌های عملی مقاومت می‌تواند در همین مسیر در قلب کودک نیجری شکل بگیرد؛ نه صرفاً از طریق سخنرانی و آموزش مستقیم، بلکه از راه تجربه و مشاهده رفتار خانواده و جامعه.

اربعین؛ مدرسه مسئولیت‌پذیری و مقاومت

وی با اشاره به آثار تربیتی حضور کودکان و نوجوانان در راهپیمایی اربعین گفت: نوجوانی که هر سال سختی این مسیر را تجربه می‌کند، به تدریج می‌آموزد که مقاومت فقط اصرار بر یک خواسته نیست؛ بلکه می‌تواند به معنای حفظ ایمان در شرایط دشوار، پذیرفتن مسئولیت و ایستادگی در برابر مشکلات باشد.

گلیما ادامه داد: ما در تجربه خانواده‌های نیجریه‌ای به‌صورت عینی شاهد هستیم که حضور در این مسیر می‌تواند بر مسئولیت‌پذیری افراد در زندگی، تحصیل و آینده شغلی آنان اثر بگذارد.

وی افزود: بسیاری از جوانان نیجریه‌ای با وجود مشکلات فراوان، برای تحصیل و ساختن آینده خود تلاش می‌کنند و تجربه سال‌های حضور در راهپیمایی اربعین به آنان آموخته است که در برابر دشواری‌ها تسلیم نشوند.

این فعال اربعین نیجریه خاطرنشان کرد: خانواده‌هایی که خود سختی مسیر اربعین را تجربه کرده‌اند، تلاش می‌کنند فرزندانشان را نیز با خود همراه کنند تا علاوه بر آشنایی با امام حسین(ع) و واقعه کربلا، مفهوم مقاومت، مسئولیت‌پذیری، همدلی و ایستادگی را در عمل بیاموزند.

گلیما در پایان تأکید کرد: اربعین برای خانواده‌های نیجریه‌ای تنها یک مراسم نیست؛ بلکه بخشی از سبک زندگی و تجربه‌ای تربیتی است که نسل به نسل منتقل می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی مقاوم، مسئولیت‌پذیر و پایبند به فرهنگ عاشورا باشد.

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