به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صبح روز یک‌شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ در شهر فیض‌آباد، مرکز استان بدخشان، انفجاری رخ داد که مسئولیت آن را هم‌زمان شاخه خراسان داعش و جبهه مقاومت ملی افغانستان برعهده گرفتند. هر دو گروه مدعی شدند مقام یا معاون استخبارات طالبان را هدف قرار داده‌اند، اما روایت‌شان از جزئیات و تلفات متفاوت است.

جبهه مقاومت ملی افغانستان در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد نیروهایش در عملیات هدفمندی ساعت ۹:۳۰ صبح در ناحیه ششم شهر فیض‌آباد، معاون استخبارات طالبان برای این شهر را هدف قرار دادند. به ادعای این جبهه، معاون استخبارات همراه با دو محافظش کشته شدند و به غیرنظامیان آسیبی نرسید. جبهه مقاومت تأکید کرد این حمله در راستای ادامه عملیات‌های هدفمند برای «آزادی مردم و کشور از زیر سلطه نامشروع طالبان» انجام شده است.

چند ساعت بعد، شاخه خراسان داعش نیز با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت همین حادثه را پذیرفت. داعش مدعی شد سربازانش با موتورسیکلت بمب‌گذاری‌شده، وسیله نقلیه یکی از مسئولان استخبارات طالبان را در فیض‌آباد هدف قرار دادند. بر اساس این بیانیه، یک محافظ کشته شد، مقام مورد نظر و یک محافظ دیگر زخمی شدند و وسیله نقلیه آسیب دید. برخی گزارش‌ها نام این مقام را صفی‌الله متوکل ذکر کرده‌اند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان، وقوع انفجار در فیض‌آباد را تأیید کرد و گفت یک کارمند استخبارات در این حادثه کشته شده است. او اما تأکید کرد فرد کشته‌شده «مسئول یا معاون اداره استخبارات فیض‌آباد» نبوده است.

تا این لحظه هیچ‌کدام از دو گروه مدرک تصویری یا شواهد مستقلی از عملیات خود منتشر نکرده‌اند و جزئیات دقیق حادثه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

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