دو نفر از عوامل اصلی جنایت منجر به شهادت مظلومانه ۴ پلیس در اصفهان به دار آویخته شدند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در جریان کودتای ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، چهار نفر از مأموران نیروی انتظامی و حافظان امنیت به طرز فجیعانه‌ای به شهادت رسیدند.

مطابق مستندات و محتویات پرونده، در جریان این حوادث، گروهی از آشوبگران با در اختیار داشتن سلاح گرم و انواع سلاح‌های سرد از جمله قمه، چاقو، تبر و قداره و همچنین مواد آتش‌زا و کوکتل مولوتوف، ضمن تخریب گسترده اموال عمومی و خصوصی، به مردم و نیروهای حافظ امنیت حمله کرده و با آتش زدن ساختمان‌ها، کلانتری و اماکن عمومی، فضای منطقه را به صحنه‌ای از رعب و ناامنی تبدیل کردند.

در جریان این حملات، مأموران نیروی انتظامی که برای برقراری نظم و امنیت در محل حضور داشتند، هدف حمله قرار گرفته و به طرز فجیعانه‌ای به شهادت رسیدند و پس از شهادت نیز به پیکر آنان هتک حرمت شد.

با توجه به اظهارات متهمان دستگیرشده، تصاویر مشرف به محل و اظهارات مطلعین، جنایتکاران در طول مدت این سه ساعت مشغول هتک حرمت و رقص و پایکوبی بر بالای پیکر مطهر شهدا بوده‌اند.

در این جنایت ۴ نفر از کارکنان یگان ویژه فرماندهی انتظامی استان اصفهان چندین مرتبه سوزانده و نهایتاً به فیض شهادت نائل آمدند.

صدور احکام اعدام برای عوامل اصلی جنایت

با شناسایی و دستگیری عناصر اصلی این جنایت هولناک، پرونده با چندین متهم رسیدگی شد و براساس احکام صادره، تعدادی از متهمان که در این جنایت نقش بسزایی را برعهده داشتند، به مجازات اعدام محکوم شدند.

اما فردی که از او به عنوان مهم‌ترین عامل این جنایت فجیع نام برده می‌شود، علیرضا سپاهی است.

۲ نفر از عوامل اصلی جنایت منجر به شهادت مظلومانه ۴ مأمور پلیس در اصفهان به دار مجازات آویخته شدند/ روایت شاهدان عینی از جنایات علیرضا سپاهی در روز حادثه: «بنزین روی مأمور ریخت و او را در حالی که زنده بود سوزاند»

علیرضا سپاهی که پیشتر به دروغ ادعا شده بود پیش از اجرای حکم اعدام دچار سکته قلبی و راهی بیمارستان شده بود، فردی است که زیر مأمور شهید نیروی انتظامی فندک کشیده و او را زنده‌زنده آتش زد.

علیرضا سپاهی پس از شناسایی، با رؤیت مأموران قصد فرار از راه پشت‌بام را داشته که مأمورین به تعقیب او پرداخته و در حال تعقیب و گریز به او تیراندازی شده و دستگیر می‌شود.

در بازرسی از منزل علیرضا سپاهی، چهار تیغه قداره، ۵ تیغه چاقو، شوکر، یک قبضه تبر، باتوم فلزی و... کشف شد.

وی در اظهارات خود نزد بازپرس بیان کرده است که از طریق ماهواره و شبکه اینترنشنال از فراخوان حضور در خیابان‌ها مطلع شده و براساس پروتکل‌های امنیتی که در اینترنشنال عنوان شده بود، از قبیل زدن ماسک و پوشاندن صورت، در خیابان حاضر شده است. (لباس مشکی و ماسک)

علیرضا سپاهی با علم به اینکه کجا می‌رود و چه هدفی را دنبال می‌کند، در زمان حادثه تلفن خود را همراه نبرده بود.

شاهد عینی: علیرضا و ابوالفضل سپاهی سردسته بودند

یکی از متهمان پرونده و شاهدان عینی درباره نقش علیرضا و ابوالفضل سپاهی و خانواده آنها در جنایت گفته است: «علیرضا سپاهی با تعدادی از اعضای خانواده اش که با قداره بود و همه ماسک داشتند، در اغتشاشات حضور داشتند. علیرضا و ابوالفضل سردسته بودند. علیرضا و ابوالفضل لاستیک‌ها را با هم در چهارراه بهاران آتش زدند. تابلوها را می‌کندند و خیابان بسته بود. شوهرخواهرش قداره را در خیابان می‌چرخاند، ابوالفضل مأمور یگان را از موتور پیاده کرد و یک چاقو به کتفش زد و برد سمت تابلو. او را روی زمین می‌کشیدند». «ابوالفضل او را گرفت و علیرضا یک طناب از یقه‌اش بیرون آورد، بست و یک بطری آب معدنی بنزین به سرتاپای مأمور ریخت. علیرضا سپاهی یک فندک از پای او گرفت و او را در حالی که زنده بود آتش زد.»

این شاهد عینی در ادامه گفته است: «علیرضا و ابوالفضل به سمت مأمور دیگر رفتند و لباس‌هایش را درآوردند. او را می‌زدند و به سمت فضای سبز کشاندند. کلاه و لباس مأمور را علیرضا پرت کرد آن طرف و تلفن مأمور را که داشت زنگ می‌خورد برداشت و جواب داد. بعد برگشت سمت فضای سبز به طرف مأمور و بنزین تو همان بطری و توی یقه‌اش بود که یک مرتبه آتش بلند شد. صدای جیغ مأمور که زنده آتش زدند می‌آمد.»

متهمان دیگر و شاهدان عینی دیگر روایت‌های مشابهی را از جنایت خانواده سپاهی در میدان علیخانی اصفهان بازگو کرده‌اند.

یک متهم که در صحنه حاضر بوده است اینگونه عنوان می‌کند: «ابوالفضل سپاهی وسط خیابان آتش درست کرده بود. علیرضا، پسرعموی ابوالفضل، با خواهرش بود که او شیپور می‌زد. ماشین‌ها را با پرتاب سنگ تخریب می‌کردند. ابوالفضل ترقه و کوکتل پرتاب می‌کرد.»

«ابوالفضل و علیرضا سپاهی هر کدام یک بار مأمور را گرفتند و کشیدند، بردند داخل میدان و ... (در این قسمت اظهاراتی عنوان می‌شود که به دلیل حفظ احترام و رعایت شئونات به صورت کامل منتشر نمی‌شود). گوشی مأمور زنگ می‌خورد. یک مرتبه آنجا آتش گرفت. غیر از علیرضا کس دیگری بنزین نداشت.»

تمام متهمان پرونده اذعان کرده‌اند که علیرضا و ابوالفضل سپاهی در خیابان مفتح در حال آتش زدن لاستیک و راه‌بندان بوده‌اند.

یکی دیگر از متهمان پرونده گفته است: ابوالفضل و علیرضا داد می‌زدند که بنزین بیاورید. موتور آتش زدیم و می‌خواهیم مأموران را آتش بزنیم.

یکی دیگر از متهمان پرونده و شاهد حادثه گفته است: «ابوالفضل و علیرضا مأمور را آتش زدند... من از ترس خودم را خیس کردم.»

براساس مستندات و مفاد پرونده، علیرضا سپاهی و پسرعمویش ابوالفضل (که در تاریخ ششم مرداد ۱۴۰۵ اعدام شد)، سلاح سرد به همراه داشته و بیشترین اقدامات را در جرح به مأمورین و زمین‌گیر کردن و به آتش کشیدن آنها داشته‌اند.

مادر علیرضا سپاهی که یکی از متهمان پرونده است و در اغتشاشاتی که منجر به شهادت مأموران نیروی انتظامی شد حضور داشته است، در اعترافات خود تأیید کرده که ابوالفضل و علیرضا سپاهی پیشرو و جلودار جمعیت بوده‌اند.

علیرضا رئیسی و نقش او در جنایت

علیرضا رئیسی، متهم دیگر پرونده بود که وی نیز نقش بسزایی در ایفای جنایت علیه مأموران پلیس داشت.

۲ نفر از عوامل اصلی جنایت منجر به شهادت مظلومانه ۴ مأمور پلیس در اصفهان به دار مجازات آویخته شدند/ روایت شاهدان عینی از جنایات علیرضا سپاهی در روز حادثه: «بنزین روی مأمور ریخت و او را در حالی که زنده بود سوزاند»

نامبرده حضور فعالی در اغتشاشات داشته و در روزهای ۱۰، ۱۲، ۱۷ و ۱۸ دی‌ماه سال ۱۴۰۴ در اغتشاشات اصفهان حضور داشته است.

علیرضا رئیسی در جریان حادثه تلفن همراه را با خود به صحنه جنایت برده بوده و مکالمات وی جزئیات جنایت را مشخص کرد.

نامبرده زمانی که در میدان علیخانی حضور داشته، در تماس با فردی به نام رامین گفته است: «رامین کجایی ما اینجا چوب کردیم تو... مامورا رو وسط خیابون آتیش زدیم، ناموسا تیر کردیم تو. مطهری ده تا مامور آتیش زدیم لختشون کردیم میله تو.. کردیم، کشتیمشون رامین.»

رئیسی مجدداً تماس دیگری برقرار کرده است و می‌گوید: «ما مفتح مامورا رو کشتیمشون- تیر کردیم تو. کشتیمشون همه را»

محتویات تلفن همراه علیرضا رئیسی نیز مؤید اقدامات نامبرده در اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار و ارتباط با رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی در فضای مجازی بوده است.

محتویات استخراج‌شده از گوشی محکوم‌علیه نشان می‌دهد علیرضا رئیسی تصاویر و فیلم‌های مرتبط با اغتشاشات را به رسانه‌هایی از قبیل اسرائیل به فارسی، اینترنشنال و من‌وتو ارسال کرده است.

نامبرده همچنین نزد بازپرس اعتراف کرده است سنگ‌فرش‌های خیابان را کنده و مسیر حرکت و تردد مردم را مسدود و نسبت به تخریب تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی اقدام کرده است.

رسیدگی قضایی و تأیید احکام در دیوان عالی کشور

پس از دستگیری علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی، پرونده در دستگاه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

نکته قابل توجه در پرونده این جنایت، اعتراف اکثریت متهمان نسبت به یکدیگر است، به طوری که بیست نفر از متهمین در بازسازی صحنه شهادت حاضر شده‌اند و تمام ماجرا را شرح داده‌اند.

براساس مفاد دادنامه، متهمان این پرونده به صورت گروه‌های چند نفره یکدیگر را می‌شناخته‌اند و دعوت به تجمع و اغتشاش کرده و در محل جنایت حاضر شده‌اند و هم نسبت به اقدامات خود اقرار کرده و اقدامات مابقی متهمین را تشریح کرده‌اند که بیانگر آزادی اراده آنها بوده است.

متهمان بارها از آنها تحقیق شده و موارد را با دستخط خود اقرار کرده داشته‌اند. اظهارات آنها یکسان بوده و با اوضاع و احوال صحنه جرم منطبق بوده است.

در رابطه با علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی نیز، دادگاه براساس گزارش سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی استان اصفهان، صورت‌جلسات مواجهه حضوری متهمان نزد ضابطین قضایی و شعبه بازپرسی، فیلم‌های مشرف به محل حادثه، اظهارات مطلعین از وقایع روز حادثه، تحقیقات محلی، بازسازی صحنه جرم، نتیجه استعلامات پزشکی قانونی و اداره آگاهی، اظهارات متهمین نزد کارشناسان پرونده و شعبه بازپرسی و جلسات مواجهه حضوری نزد ضابط قضایی، اقرار متهمان و دیگر مستندات و شواهد موجود، جرایم مرتکب‌شده از سوی آنها را محرز دانست.

افعال مجرمانه و گستردگی اقدامات متهمان و وقوع جرایم متعدد، به نحوی بوده که جنایات و فجایع به وقوع پیوسته، جو بسیار وحشت‌آور و رعب‌انگیزی در جامعه ایجاد کرده است.

دادگاه، علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی را به جرم عضویت در گروه باغی، محاربه از طریق کشیدن سلاح و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در محیط، افساد فی‌الارض از طریق اقدام علیه تمامیت جسمانی افراد و علیه امنیت ملی به نحوی که موجب اخلال شدید در نظم عمومی و ایجاد ناامنی در حدی وسیع شده، تحریک به جنگ و کشتار و سایر افعال مجرمانه شامل اقدام علیه امنیت ملی به اعدام محکوم کرد.

احکام صادره پس از فرجام‌خواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز بررسی شد که با توجه به مستندات موجود و جنایت فجیع صورت‌گرفته، توسط قضات دیوان عالی کشور نیز تأیید و صبح امروز اجرا شد.

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