کرزی در روز جهانی معلم: آموزش همگانی برای استقلال و عزت افغانستان حیاتی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، به مناسبت روز جهانی معلم، این روز را به تمامی آموزگاران افغانستان تبریک گفت و از تلاش‌های آنان برای آموزش نسل آینده در شرایط دشوار و با امکانات محدود قدردانی کرد.

کرزی امروز (13 مهر) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که معلمان افغانستان، چه زنان و چه مردان، با وجود کمبود امکانات و شرایط سخت، مسئولیت ملی خود را در تربیت و پرورش نسل آینده با صداقت، وفاداری و تعهد انجام داده‌اند.

او افزود که معلم، جوانانی دانش‌آموخته و مجهز به علم تربیت می‌کند و همین نسل می‌تواند زمینه دفاع و حفاظت از کشور، خودکفایی و زندگی عزتمندانه مردم افغانستان را فراهم کند.

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان همچنین بر اهمیت آموزش دختران و پسران تأکید کرد و آموزش همگانی را برای استقلال و عزت افغانستان «حیاتی» دانست.

کرزی در سال‌های گذشته نیز بارها بر ضرورت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران تأکید کرده است. او در پیام‌های مختلف خواستار بازگشایی مدارس برای دختران بالاتر از کلاس ششم و فراهم شدن امکان ادامه تحصیل آنان در دانشگاه‌ها شده است.

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