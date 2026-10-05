به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کلینیک حضرت فاطمه‌الزهرا(س) در غرب کابل پس از حدود یک هفته توقف فعالیت، دوباره بازگشایی شده و خدمات درمانی آن به مراجعه‌کنندگان از سر گرفته شده است.

منابع محلی به رسانه‌ها گفته‌اند که این مرکز درمانی روز یکشنبه، ۵ مهر، به دستور مقام‌های طالبان بسته شده بود. گزارش‌های منتشرشده در زمان تعطیلی حاکی از آن بود که نیروهای وزارت عدلیه طالبان این کلینیک را مسدود کرده‌اند. برخی منابع نیز اعلام کرده بودند که هنگام تعطیلی، بیماران از ساختمان کلینیک خارج شده‌اند.

کلینیک حضرت فاطمه‌الزهرا(س) که در منطقه دشت برچی و حوالی ایستگاه مدرسه در غرب کابل قرار دارد، از مراکز درمانی شناخته‌شده این منطقه است و خدمات خود را با هزینه نسبتاً پایین به ساکنان ارائه می‌کند. این مرکز با حمایت یک مؤسسه خیریه ایرانی ایجاد شده و به‌ویژه مورد مراجعه خانواده‌های کم‌درآمد قرار دارد.

در زمان تعطیلی، برخی منابع محلی علت بسته‌شدن کلینیک را اعلام «منطقه سبز» از سوی طالبان عنوان کرده بودند؛ با این حال، مقام‌های طالبان توضیح رسمی و روشنی درباره منظور از این عنوان یا ارتباط آن با تعطیلی کلینیک ارائه نکردند.

اکنون با بازگشایی این مرکز، بخش‌های مختلف کلینیک فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. بازگشت کلینیک به فعالیت، با استقبال ساکنان دشت برچی مواجه شده است؛ زیرا تعطیلی آن دسترسی بخشی از ساکنان، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، به خدمات درمانی با هزینه مناسب را دشوار می‌کرد.

با وجود بازگشایی، همچنان مشخص نیست دلیل دقیق توقف یک‌هفته‌ای فعالیت کلینیک چه بوده و بر اساس چه شرایطی اجازه فعالیت مجدد آن صادر شده است. طالبان و مدیریت کلینیک تاکنون در این زمینه موضع رسمی منتشر نکرده‌اند.

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