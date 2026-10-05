به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی یمنی در گفت‌وگو با خبرگزاری «سبأ» ادعاهای مطرح‌شده از سوی رسانه‌های سعودی درباره پیشروی نیروهای مزدور عربستان در منطقه «ذوباب» مشرف بر تنگه باب‌المندب را تکذیب کرد و گفت این ادعاها «عاری از صحت» بوده و تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی آنهاست.

این موضع در حالی مطرح شده است که دو منبع نظامی امروز به خبرگزاری «رویترز» گفته‌اند نیروهای مزدور عربستان به مواضع نیروهای مسلح یمن در شهرستان ذوباب حمله کرده‌اند. حمله‌ای که یک روز پس از آغاز عملیات دولت عدن تحت حمایت عربستان برای بازپس‌گیری مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح یمن انجام شد.

نیروهای «العمالقه» مزدور عربستان نیز ادعا کردند که نخستین یگان‌های آنها به منطقه باب‌المندب رسیده‌اند.

منبع یمنی: نیروهای مسلح آماده مقابله هستند

یک منبع نظامی یمنی تأکید کرد نیروهای مسلح این کشور از آمادگی و برگ‌های قدرت لازم برخوردارند. عواملی که به گفته او می‌تواند نظام سعودی را به پایان دادن به تجاوز و محاصره علیه یمن وادار کند.

این منبع در اظهاراتی به خبرگزاری «سبأ» گفت: در آنچه نظام سعودی امروز اعلام کرده، هیچ چیز جدیدی وجود ندارد. آنها طی ۱۲ سال گذشته همین سخنان تکراری را مطرح کرده‌اند و ما آن را صرفاً آرزو می‌دانیم و آنها نیز هرچه می‌خواهند، آرزو کنند.

وی بار دیگر با تأکید بر اینکه حملات نیروهای مسلح یمن در عمق خاک عربستان دفاعی است، افزود: متجاوز حقی ندارد.

این منبع همچنین با تأکید بر ادامه مقابله با عربستان گفت: ما بر این جنایت و تجاوز سعودی، هر اندازه هم که باشد، پیروز خواهیم شد.

حمله متقابل مزدور عربستان

نیروهای مزدور عربستان با حمایت این کشور روز گذشته حمله‌ای متقابل علیه نیروهای مسلح یمن را آغاز کردند تا مناطق تحت کنترل این نیروها را بازپس بگیرند.

بر اساس گزارش وب‌سایت «آکسیوس»، آمریکا در حال حاضر به‌طور مستقیم در عملیات رزمی علیه نیروهای مسلح یمن مشارکت ندارد، هرچند عربستان خواستار چنین مشارکتی شده است. با این حال، واشنگتن بنا بر گفته مقام‌های آمریکایی، پشتیبانی اطلاعاتی ارائه می‌کند و در شناسایی اهداف نیز کمک‌رسان است.

مشارکت ده‌ها هزار نیروی یمنی در عملیات

آکسیوس گزارش داده است که عربستان و مزدوران یمنی این کشور طی چند هفته برای اجرای این حمله متقابل برنامه‌ریزی کرده‌اند.

نقش نظامی عربستان عمدتاً به فراهم کردن پوشش هوایی برای مزدوران یمنی خود و انجام حملات هوایی علیه اهداف متعلق به نیروهای مسلح یمن محدود شده است.

ادامه حملات نیروهای مسلح یمن به اهداف سعودی

نیروهای مسلح یمن نیز طی آخر هفته به شلیک موشک به سمت اهدافی در عربستان ادامه دادند. از جمله اهداف اعلام‌شده، تأسیسات متعلق به شرکت نفت دولتی «آرامکو» عربستان بود.

به نوشته آکسیوس، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در شرایطی قرار گرفته است که از یک سو خواهان کمک به «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان، است و از سوی دیگر تلاش می‌کند از ورود آمریکا به جبهه‌ای جدید در خاورمیانه جلوگیری کند.

نگرانی سنتکام از گسترش درگیری در یمن

بر اساس گزارش این وب‌سایت، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز نگرانی‌های جدی درباره انجام حملات در یمن دارد. زیرا معتقد است چنین حملاتی می‌تواند تمرکز آمریکا را از اولویت اصلی یعنی ایران، منحرف کند.

یک مقام آمریکایی به آکسیوس گفت که «خالد بن سلمان»، وزیر دفاع عربستان، روز پنجشنبه با «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، تماس گرفته و او را در جریان عملیات برنامه‌ریزی‌شده قرار داده است.

به گفته این مقام، وزیر دفاع عربستان بار دیگر از آمریکا خواسته است حملات هوایی علیه اهداف نیروهای مسلح یمن انجام دهد.

با این حال، یک مقام آمریکایی دیگر اعلام کرد که آمریکا در حال حاضر اقدام نظامی انجام نخواهد داد، هرچند تأکید کرد اگر این عملیات با مشکلاتی مواجه شود، موضع واشنگتن ممکن است تغییر کند.

نشست مقام‌های ارشد دولت ترامپ در کمپ دیوید

در همین ارتباط، شماری از مقام‌های ارشد دولت ترامپ روز جمعه برای چند ساعت در کمپ دیوید گرد هم آمدند تا درباره گام‌های بعدی آمریکا در جنگ با ایران و درگیری‌های یمن گفت‌وگو کنند.

هنوز مشخص نیست این نشست در نهایت به توصیه‌های جدیدی برای رئیس‌جمهور آمریکا درباره سیاست واشنگتن در قبال یمن منجر شده است یا خیر.

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