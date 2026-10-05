به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، امروز (دوشنبه ۱۳ مهر) وارد کابل شد تا درباره گسترش روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و افغانستان با مقام‌های طالبان گفت‌وگو کند.

بر اساس اعلام اتاق مشترک بازرگانی افغانستان و ایران، این هیئت در جریان سفر خود با شماری از مقام‌های حکومت طالبان دیدار خواهد کرد. تسهیل روابط میان بخش‌های خصوصی دو کشور، افزایش حجم مبادلات تجاری و بررسی فرصت‌های جدید برای همکاری اقتصادی از محورهای این دیدارها اعلام شده است.

کمال‌الدین توحید، رئیس اتاق مشترک افغانستان و ایران، از هیئت پارلمانی ایران در کابل استقبال کرده است.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که دو کشور در سال‌های اخیر بر افزایش حجم تجارت دوجانبه تأکید کرده‌اند.

علیرضا بیکدلی، سرپرست سفارت ایران در کابل، ماه گذشته گفته بود هدف تهران افزایش حجم مبادلات تجاری با افغانستان به ۱۰ میلیارد دلار است و حجم تجارت دو کشور اکنون به حدود چهار میلیارد دلار رسیده است. او توسعه گذرگاه‌های مرزی، جاده‌ها و خطوط ریلی را برای دستیابی به این هدف ضروری دانسته بود.

هیئت ایرانی همچنین قرار است زمینه‌های تازه همکاری اقتصادی و تجاری میان دو کشور را بررسی کند.

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