طالبان مقام شیعه را پس از بازداشت به ترک کابل وادار کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در کابل می‌گویند سید صوفی گردیزی، مسئول دفتر روابط مردمی بزرگان هزاره و اهل تشیع، در هفته‌های اخیر دو بار از سوی نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان بازداشت شده و پس از گرفتن تعهد، ناچار به ترک کابل شده است.

به گفته این منابع، از گردیزی و شماری دیگر از چهره‌های شیعه تعهد گرفته شده است که فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نداشته باشند. یک منبع به نقل از مقام‌های طالبان گفته است: «حق فعالیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ندارید؛ می‌توانید دوکان‌داری و کراچی‌وانی/گاری‌داری کنید.»

گزارش‌ها نشان می‌دهد نیروهای وابسته به وزارت عدلیه طالبان در جریان یک نشست بزرگان هزاره و شیعه، دفتر روابط مردمی این نهاد را محاصره و شماری از حاضران را بازداشت کردند. گردیزی نیز پس از تماس استاندار طالبان در کابل و مراجعه به وزارت عدلیه بازداشت شد.

این نخستین بار نیست که گردیزی بازداشت می‌شود. پیش‌تر نیز گزارش شده بود که او و چند تن از علمای شیعه پس از مراجعه به وزارت عدلیه برای پیگیری وضعیت شماری از بازداشت‌شدگان، برای چند ساعت توقیف و به سپردن تعهد درباره محدود کردن برخی مناسک محرم و فعالیت‌های مذهبی وادار شدند.

در ادامه این روند، نیروهای وزارت عدلیه طالبان در شهریورماه رئیس و شماری از اعضای کمیسیون عالی شیعیان افغانستان را نیز بازداشت کردند. محمدعلی اخلاقی، سید نادرشاه بحر، محمدامیر بازل، سید محسن حسینی و سید عبدالله هاشمی از جمله بازداشت‌شدگان بودند.

طالبان درباره بازداشت گردیزی، شروط مطرح‌شده برای آزادی او و ادعای وادار کردن وی به ترک کابل، توضیح رسمی ارائه نکرده است.

گفتنی است سید صوفی گردیزی که از شخصیت‌های شیعه افغانستان است، به همکاری و هماهنگی کامل با طالبان معروف بود و حتی به همین دلیل از سوی برخی از شیعیان مورد انتقاد قرار می‌گرفت؛ وی اخیرا به همراه شمار دیگری از بزرگان و شخصیت‌های شیعه افغانستان درباره عملکرد وزیر عدلیه طالبان در بستن و محدود کردن مراکز شیعه زبان به اعتراض بلند کرده بود که همین امر باعث بازداشت و فشار بر او شد.

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