به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله شیخ عیسی قاسم، مرجع دینی بحرین، در پیامی با رد مجموعه تصمیم‌های صادرشده از سوی حاکمیت این کشور تأکید کرد که این تصمیم‌ها در تراز توحید الهی مردود است و مؤمنان در برابر آن موضعی واحد دارند.

آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در این پیام با اشاره به مجموعه تصمیم‌های صادرشده از سوی حاکمیت بحرین اظهار کرد: «این مجموعه‌ای از تصمیم‌های صادرشده از سوی سیاست سلطه‌گرانه در بحرین است که همگی در تراز توحید خداوند متعال مردود است.»

وی افزود: «برای بندگان خدا تشریعی جز از سوی خداوندی که پروردگار و معبود مطلق است، وجود ندارد.»

آیت‌الله عیسی قاسم با اشاره به موضع مؤمنان در برابر این تصمیم‌ها تصریح کرد: پاسخ مؤمنان، چه به صورت جمعی و چه تک‌تک آنان، نسبت به همه این تصمیم‌ها یک پاسخ است و آن، کلمه توحید یعنی «لا إله إلا الله» است.

وی ادامه داد: این پاسخ، بیانگر مخالفت شدید با این تصمیم‌ها و نشان‌دهنده رویارویی جدی با آنهاست؛ رویارویی‌ای که میان این تصمیم‌ها و مسئله توحید، راه علاجی برای آن وجود ندارد؛ چرا که توحید نه شکسته می‌شود و نه شکست می‌خورد.

این عالم دینی بحرینی همچنین تأکید کرد که موضع اتخاذشده، یک موضع صرفاً عقلی و عملی و برخاسته از حکم شرعی است که دین حق آن را ایجاب می‌کند؛ موضعی که باید فارغ از همه محاسبات و منافع سیاسی و دنیوی باشد؛ همان منافع و محاسباتی که منازعات میان مردم در زندگی دنیوی حول آنها شکل می‌گیرد.

آیت‌الله عیسی قاسم در ادامه با تأکید بر ضرورت پایبندی مسلمان به احکام الهی گفت: «مسلمان حقیقی می‌داند که اگر از برادر مسلمان خود بخواهد پروردگار بزرگش را در امر و نهی او مخالفت کند و خواست خود را بر اراده خداوند مقدم بدارد، چه امر ناممکنی از او درخواست کرده است.»

وی در پایان، بر حاکمیت اراده الهی تأکید کرد و افزود که در برابر اراده خداوند، چیزی توان ایستادگی و مقاومت ندارد.

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