به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تکمیل خروج نیروهای نظامی آمریکا از پایگاه‌های خود در عراق، پس از حضوری که نزدیک به یک‌چهارم قرن طول کشید، این کشور را با تغییری راهبردی و قابل توجه روبه‌رو کرده است. این اقدام به معنای پایان عملیات نظامی مستقیم ائتلاف موسوم به «ائتلاف بین‌المللی» و واگذاری کامل مسئولیت‌های امنیتی به دولت عراق است.

از این رو، روز ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نقطه عطفی در تاریخ معاصر عراق به شمار می‌رود؛ زیرا این کشور با اعلام رسمی خروج آخرین نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های خود، به‌ویژه پایگاه هوایی اربیل، وارد مرحله‌ای تازه شده است.

در این زمینه، «باسم الکنانی»، استراتژیست و پژوهشگر حوزه نظامی در عراق در گفت‌وگو با خبرگزاری ابنا، در تشریح ابعاد این خروج گفت: اخراج نیروهای آمریکایی نباید به عنوان یک رویداد علت و معلولی واحد و قطعی تلقی شود، بلکه باید بین سه سطح فشار نظامی و سیاسی اعمال‌شده توسط گروه‌های مسلح، تصمیم رسمی عراق و آمریکا برای پایان دادن به مأموریت و تحول واقعی ساختار امنیتی عراق پس از خروج، تمایز قائل شد.

وی افزود: خروج نیروهای آمریکایی که در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ تکمیل شد، از نظر قانونی و سیاسی نتیجه یک فرآیند مذاکره‌ای بود که با توافق عراق و آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۴ آغاز شد. این توافق، پایان تدریجی مأموریت نظامی ائتلاف در عراق را تصریح می‌کرد که در سپتامبر ۲۰۲۶ به اوج خود می‌رسید.

بنابراین، توصیف علمی آن به عنوان یک پیروزی نظامی که صرفاً واشنگتن را مجبور به خروج کرد، دشوار است. برعکس، نادیده گرفتن تأثیر حملات و فشاری که ادامه حضور نظامی آمریکا را چه از نظر سیاسی و چه از نظر امنیتی پرهزینه‌تر کرد نیز اشتباه است.

خروج آمریکا و تغییر الگوی مدیریت امنیت ملی عراق

کنانی ادامه داد: پایان حضور نظامی ایالات متحده در عراق را می‌توان به عنوان یک تغییر در الگوی مدیریت امنیت ملی تلقی کرد، اما لزوماً به معنای تغییر کامل از وابستگی به استقلال دفاعی نیست.

استقلال نظامی صرفاً با خروج نیروهای خارجی از قلمرو ملی حاصل نمی‌شود، بلکه زمانی حاصل می‌شود که یک کشور قادر به ایجاد امنیت خود، محافظت از مرزهایش، داشتن قابلیت‌های اطلاعاتی، هوایی و لجستیکی مستقل و داشتن انحصار در استفاده از نیروی مسلح باشد.

وی تأکید کرد: اینجاست که اهمیت مرحله فعلی نهفته است. توافق عراق و آمریکا صرفاً یک خروج نظامی تصادفی را پیش‌بینی نکرده است، بلکه گذار از یک مأموریت ائتلافی به یک رابطه امنیتی دوجانبه، با ادامه برخی از اشکال آموزش، اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری دفاعی را در بر می‌گیرد.

این استراتژیست عراقی افزود: واشنگتن به صراحت اعلام کرده است که مسئولیت اصلی مقابله با بقایای گروه‌های تروریستی داعش و سایر چالش‌های امنیتی اکنون بر عهده دولت عراق است.

وی ادامه داد: بنابراین، آزمون واقعی پیروزی نظامی، خروج نیروهای خارجی نیست، بلکه توانایی دولت عراق پس از خروج آنها برای جلوگیری از خلأ امنیتی است. این امر منجر به تغییر از امنیت با حمایت خارجی به چیزی می‌شود که می‌توان آن را امنیت تولیدشده توسط داخل نامید.

کنانی افزود: به عبارت دیگر، عراق نه تنها به یک ارتش بزرگ‌تر، بلکه به یک سیستم دفاع ملی جامع نیاز دارد که شامل نیروهای مسلح حرفه‌ای با فرماندهی واحد، یک سرویس اطلاعات ملی که قادر به فعالیت مستقل باشد، پدافند هوایی و کنترل مرزها و حریم هوایی، قابلیت‌های ضدتروریسم بدون اتکای حیاتی به حمایت خارجی، توسعه تدریجی تولید و نگهداری نظامی داخلی، و یک رهبری سیاسی است که قادر به تصمیم‌گیری‌های امنیتی بدون وابستگی به مراکز قدرت موازی باشد.

وی ادامه داد: این نکته بسیار مهم است؛ زیرا تجربه عراق از سال ۲۰۰۳ نشان داده است که اندازه نیروهای مسلح لزوماً با قدرت دولت برابر نیست. شکنندگی نهادها، سیاسی‌شدن، مشتری‌گرایی و دخالت سیاسی در نهادهای امنیتی منجر به مشکلات عمیقی شده است که در نهایت به فروپاشی بخش‌هایی از دستگاه امنیتی در مواجهه با باندهای تروریستی داعش در سال ۲۰۱۴ منجر شد.

فشار گروه‌های مسلح و تغییر محاسبات واشنگتن

این استراتژیست عراقی تصریح کرد: سایر نقاط حساس می‌توانند از این اصل بهره‌مند شوند که حضور نظامی خارجی در صورت مواجهه با مقاومت پایدار و فقدان مشروعیت سیاسی محلی می‌تواند پرهزینه شود.

با این حال، تجربه عراق قابل تکرار نیست؛ زیرا نتایج آن به چهار متغیر، یعنی توانایی دولت محلی برای پر کردن خلأ، ماهیت جغرافیا، میزان حمایت منطقه‌ای و بین‌المللی و سطح انسجام داخلی در جامعه و نهادها بستگی دارد.

وی ادامه داد: بنابراین، خروج نیروهای خارجی از نظر استراتژیک آسان‌تر از ایجاد دولتی است که قادر به کنار گذاشتن آنها باشد.

کنانی تأکید کرد: باید مراقب تفسیر رفتار ایالات متحده به عنوان نتیجه مستقیم یک عامل ایدئولوژیک یا عاطفی واحد بود. برای جناح‌های عراقی، عمل به وعده‌هایشان چارچوبی برای بسیج اراده سیاسی و ظرفیت تحمل هزینه‌ها فراهم می‌کند، اما محاسبات قدرت و منافع را نفی نمی‌کند.

در اینجا یک نکته استراتژیک حیاتی نهفته است: اراده، محاسبات قدرت را نفی نمی‌کند، اما در عین حال می‌تواند معادله هزینه را تغییر دهد.

وی ادامه داد: یک قدرت بزرگ معمولاً به دلیل شکست اخلاقی عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه زمانی عقب‌نشینی می‌کند که ادامه مأموریت نسبت به گزینه‌های موجود جذابیت کمتری داشته باشد.

در مورد عراق باید گفت که چندین عامل همگرا شدند؛ بر این اساس که مأموریت اصلی ائتلاف پس از شکست ارضی داعش کاهش یافت. همچنین نیاز به یک نیروی رزمی بزرگ ایالات متحده کاهش یافت. فشار سیاسی عراق برای پایان دادن به مأموریت بین‌المللی و همچنین حملات به نیروها و تأسیسات آمریکایی توسط گروه‌های مسلح افزایش یافت.

واشنگتن نیز مایل به حرکت به سمت مدلی کم‌هزینه‌تر شد که بیشتر به شرکا متکی باشد.

این استراتژیست عراقی ادامه داد: محاسبات ایالات متحده در مورد نحوه مدیریت حضور خود در خاورمیانه نیز دچار تغییراتی شد. مطالعات تحلیلی نشان داده است که گروه‌های مسلح، حضور ایالات متحده در عراق را دشوارتر کرده‌اند، در حالی که خود بغداد انگیزه‌ای برای کاهش حضور ایالات متحده داشته است تا احتمال تبدیل شدن کشور به عرصه‌ای برای رویارویی ایالات متحده و ایران را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: این تصور که واشنگتن برای حفظ آبرو، توافق را پذیرفته است، بیشتر به مفهوم حفظ آبروی استراتژیک نزدیک است تا توضیح کاملی از این تصمیم. این توافق به ایالات متحده اجازه داد تا خروج را به عنوان یک انتقال مأموریت برنامه‌ریزی‌شده پس از دستیابی به هدف نظامی علیه داعش، به جای عقب‌نشینی تحت فشار حملات، ارائه دهد.

خروج آمریکا؛ عقب‌نشینی یا انتقال استراتژیک؟

کنانی افزود: این یک نکته حیاتی در تحلیل ابرقدرت‌ها است که یک دولت ممکن است بدون پذیرش شکست نظامی از یک استقرار نظامی خارج شود؛ چرا که مقاومت هزینه باقی ماندن را افزایش می‌دهد، دیپلماسی راه خروج را فراهم می‌کند و ایالات متحده خروج را به عنوان یک انتقال استراتژیک تغییر شکل می‌دهد. این توضیح واقع‌بینانه‌تری است.

وی گفت: خروج نیروهای آمریکایی از عراق نباید به عنوان یک نتیجه صرفاً نظامی یا به عنوان یک تصمیم صرفاً دیپلماتیک جدا از فشار مقاومت تفسیر شود. بلکه این نتیجه تعامل بین کاهش نیاز عملیاتی به حضور آمریکا، تصمیمات سیاسی عراق، فشار نظامی که هزینه حضور را افزایش داده است و ارزیابی مجدد واشنگتن از استقرار خود در خاورمیانه است.

از این منظر، اهمیت این رویداد نه تنها در خروج نیروهای خارجی، بلکه در این پرسش نیز نهفته است که آیا عراق می‌تواند پایان حضور نظامی خارجی را به استقلال استراتژیک واقعی تبدیل کند؟

این استراتژیست عراقی ادامه داد: در اینجا، باید بین حاکمیت رسمی و واقعی تمایز قائل شد. حاکمیت رسمی زمانی حاصل می‌شود که نیروهای خارجی خارج شوند، در حالی که حاکمیت واقعی زمانی حاصل می‌شود که دولت دارای یک فرآیند تصمیم‌گیری امنیتی یکپارچه، انحصار قانونی در استفاده از قدرت، قابلیت‌های اطلاعاتی و نظامی مستقل، کنترل بر مرزها و حریم هوایی، اقتصادی که به راحتی نمی‌توان از خارج از کشور باج‌گیری کرد، یک سیاست خارجی چندوجهی و نهادهایی باشد که قادر به جلوگیری از ظهور مجدد گروه‌های مسلح هستند.

آزمون واقعی استقلال عراق

وی تأکید کرد: مهم‌تر از همه، موفقیت آزمایش عراق با تعداد نیروهای آمریکایی که خارج شده‌اند سنجیده نمی‌شود، بلکه با تعداد دفعاتی که دولت عراق می‌تواند با یک بحران امنیتی بزرگ بدون نیاز به درخواست نیروی خارجی برای حل آن مقابله کند، سنجیده می‌شود.

کنانی ادامه داد: از بعد منطقه‌ای نیز، این رویداد ممکن است یک سابقه سیاسی، روانی و استراتژیک باشد، اما هنوز شاهدی بر آغاز خروج جامع آمریکا از غرب آسیا نیست.

آزمون واقعی در کشورهای دیگر خواهد بود و باید دید آیا آنها در نیاز خود به پایگاه‌ها و نیروهای آمریکایی تجدید نظر خواهند کرد، یا تجربه عراق را به عنوان یک مورد خاص مرتبط با شرایط خاص همین کشور خواهند دید.

وی در پایان گفت: این اتفاق، پایان نفوذ آمریکا نیست، بلکه آزمون جدیدی از شکل نفوذ آمریکا پس از کاهش نیاز به اشغال یا استقرار مستقیم زمینی است. برخی تحلیل‌ها استدلال می‌کنند که خروج، یکی از منابع اصطکاک با گروه‌های مسلح را کاهش می‌دهد، در حالی که همزمان هشدار می‌دهد که ضعف دولت یا ادامه وجود مراکز قدرت مسلح خارج از کنترل دولت می‌تواند یک خلأ امنیتی جدید ایجاد کند.

کنانی تأکید کرد: بنابراین، متعادل‌ترین ارزیابی این است که مقاومت، فشار سیاسی عراق و یک محیط استراتژیک در حال تغییر، همراه با کاهش نیاز عملیاتی به مأموریت آمریکا، خروج را به گزینه‌ای کم‌هزینه‌تر و قابل مدیریت‌تر برای واشنگتن تبدیل کرد.

اینکه آیا این نشان‌دهنده یک پیروزی استراتژیک پایدار برای عراق است یا خیر، به توانایی دولت عراق در تبدیل عقب‌نشینی نظامی به استقلال نهادی در تولید امنیت و تصمیم‌گیری مستقل بستگی دارد.

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