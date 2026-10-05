ارتش یمن دو شهر دیگر استان تعز را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع نظامی به خبرگزاری رسمی یمن گفت که نیروهای انصارالله امروز دوشنبه به پیشروی گسترده خود در استان تعز ادامه دادند.

این منبع گفت نیروهای مسلح یمن موفق شدند مزدوران وابسته به ریاض را از شهرهای «المعافر» و «المواسط» در استان تعز بیرون برانند.شهر المعافر حدود ۱۱۱ هزار نفر و المواسط هم حدود ۱۱۶ هزار نفر جمعیت دارد.

عصر دیروز بود که نیروهای مسلح یمن در استان تعز در جنوب غربی یمن موفق شدند نیروهای تحت حمایت عربستان سعودی را از منطقه التربه و نواحی الشماتین و سامع بیرون برانند. التربه مرکز شهرستان الشماتین است و تصرف آن یک پیروزی مهم تلقی می‌شود.

این پیروزی در ادامه موفقیت‌های ماه گذشته نیروهای یمنی رخ داد که با آزادسازی سواحل غربی و رسیدن به تنگه راهبردی باب‌المندب آغاز شده بود.

پس از آن، نبرد به ارتفاعات کوهستانی مشرف به تعز و لحج کشیده شد؛ جایی که عربستان نیروهایش را برای بازپس‌گیری کنترل سواحل غربی مستقر کرده بود.با این حال، نیروهای یمنی در روزهای گذشته ضربات سنگینی به آن‌ها وارد کردند، چندین منطقه را آزاد کردند و در نهایت التربه را تصرف کردند.

با این کار، نیروهای باقی‌مانده تحت حمایت عربستان در داخل شهر تعز عملاً محاصره شدند.با این پیشرفت‌ها، نیروهای یمنی سواحل غربی را از تهدید تجمع نیروهای سعودی ایمن کرده و پایگاهی مهم برای تکمیل آزادسازی بقیه تعز و محاصره نیروهای وابسته به سعودی در شهر به دست آورده‌اند. آن‌ها همچنین اکنون می‌توانند به هر تشکیلات نظامی تحت حمایت عربستان در استان‌های جنوبی یمن، لحج و عدن، حمله کنند.

............

پایان پیام