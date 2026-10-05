اتحادیه مسلمانان اروپا درباره افزایش حوادث ضداسلامی در لیتوانی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتحادیه مسلمانان اروپا نسبت به حوادث اخیر علیه جامعه مسلمانان و نمادهای اسلامی در لیتوانی ابراز نگرانی کرد و از مقام‌های این کشور و جامعه خواست در برابر نفرت‌پراکنی و اقدامات ارعاب‌آمیز علیه مسلمانان ایستادگی کنند. این سازمان به دو مورد اخیر در ویلنیوس و کاوناس، از جمله سوزاندن قرآن کریم و ایجاد اختلال در مراسم نماز مسلمانان، اشاره کرده است.

بر اساس بیانیه این اتحادیه، در یکی از این حوادث، احتمال سوزاندن قرآن در ملأعام در ویلنیوس مطرح شده و در حادثه‌ای دیگر، گروهی از موتورسواران با ایجاد سر و صدا، پخش موسیقی بلند و نمایش سر خوک، در نزدیکی مسجدی در پارک «رامی‌بیس» کاوناس در روند برگزاری نماز مسلمانان اختلال ایجاد کردند. اتحادیه مسلمانان اروپا واکنش مقام‌های لیتوانی، از جمله هشدار اداره امنیت دولتی درباره افزایش تحریک به نفرت علیه مسلمانان در فضای عمومی را مثبت ارزیابی کرد.

«آلفردو مایولسه»، رئیس اتحادیه مسلمانان اروپا، تأکید کرد که دفاع نهادهای دولتی از آزادی دینی تنها حمایت از یک جامعه خاص نیست، بلکه به معنای دفاع از ارزش‌های بنیادین جامعه است. این سازمان در عین حال گفت مقابله با اسلام‌هراسی نباید با محدود کردن بحث مشروع در یک جامعه دموکراتیک اشتباه گرفته شود؛ اما موضوعاتی مانند مهاجرت، ادغام اجتماعی و امنیت نیز نباید به ابزاری برای ارعاب، تحقیر یا تحریک به نفرت تبدیل شوند.

این موضع‌گیری در حالی مطرح شده که لیتوانی هم‌زمان شاهد بحث‌های گسترده‌ای درباره سیاست مهاجرت است. روز شنبه چند صد نفر در ویلنیوس علیه آنچه برگزارکنندگان «مهاجرت گسترده» خواندند تظاهرات کردند و بیش از ۱۰۰ نفر نیز در مقابل، تجمعی در مخالفت با این اعتراض برگزار کردند.

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