کتاب «حقیقت آنگونه که هست» به زبان آلبانیایی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «حقیقت آنگونه که هست» توسط «رایموندا فیزا» به زبان آلبانیایی، ترجمه و منتشر شد. این اثر ۴۹ صفحه‌ای که آیت الله حاج شیخ محمد جعفر خوشنویس(استاد جعفر الهادی) نسخه اصلی آن را نوشته در یک نگاه اجمالی به مروری گذرا بر عقاید و باورهای شیعه اثنی عشری می‌پردازد.

نویسنده در این اثر تلاش کرد تا صرف نظر از هر گونه استدلال و پرداختن به شبهات، اتهامات و اختلافات رایج میان مذاهب مختلف اسلامی به معرفی اجمالی و بیان چارچوب های فکری شیعه امامیه بپردازد.

وی چهل موضوع مختلف اعم از علت جعفری نامیده شدن پیروان این مذهب، تعداد و محل سکونت آنها در جهان، جایگاه تاریخی آنان در اسلام، عقیده آنان درباره خدا و قرآن و صحابه، نگاه آنان به مساله خلافت و امامت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله و تبعیت از امامان علیه السلام را مطرح نموده و تلاش داشته تا این رهگذر به موارد تمایز باورهای شیعه با عقاید سایر فرقه های اسلامی نیز نقبی زده باشد.

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