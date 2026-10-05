به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اختلاف میان اتحادیه‌هایی که نماینده خدمه پرواز هستند و شرکت‌های هواپیمایی بر سر انجام پرواز به رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. اتحادیه‌ها بارها خواستار آن شده‌اند که سفر هوایی به تل‌آویو برای خدمه اختیاری باشد. آنها دلیل این درخواست را خطرات امنیتی و همچنین مواضع برخی کارکنان درباره جنگ و وضعیت غزه عنوان می‌کنند.

با این حال، شرکت «ایر اروپا» همچنان بر موضع خود مبنی بر رد درخواست کارکنان اصرار دارد و اعلام کرده است که پروازهای خود به رژیم صهیونیستی را ادامه خواهد داد.

ایر اروپا: پروازهای تل‌آویو ادامه خواهد داشت

بر اساس گزارش وب‌سایت تخصصی «پریفیرنتی» که اخبار صنعت هوانوردی را دنبال می‌کند، ایر اروپا تصمیم گرفته است درخواست‌های مکرر برای اعطای اختیار به خدمه در زمینه انجام پروازهای میان مادرید و تل‌آویو را نادیده بگیرد.

مدیریت این شرکت هواپیمایی مدعی است فرودگاه لُد (بن‌گوریون) در فهرست مناطق جنگی قرار ندارد و بنابراین از نظر این شرکت نیازی به اعمال محدودیت‌های عملیاتی یا در نظر گرفتن سازوکار ویژه‌ای برای خدمه وجود ندارد.

این موضع پس از آن اعلام شد که نمایندگان کارکنان بار دیگر خواستار اختیاری شدن پروازهای تل‌آویو شدند. زیرا به اعتقاد آنها، با توجه به شرایط کنونی، انجام این پروازها با خطراتی همراه است.

با وجود مخالفت شرکت، اتحادیه کارگری USO، دومین اتحادیه بزرگ کارگری اسپانیا، اعلام کرده است که به مطالبه خود برای اختیاری شدن این پروازها ادامه خواهد داد تا به گفته این اتحادیه، از سطوح بالای استرس و اضطراب که می‌تواند بر عملیات تأثیر بگذارد جلوگیری شود.

بازگشت زودهنگام ایر اروپا به مسیر تل‌آویو

بر اساس گزارش پریفیرنتی، ایر اروپا یکی از نخستین شرکت‌های هواپیمایی اروپایی بود که پس از توقف پروازهایش در پی جنگ علیه ایران، پروازهای خود به رژیم صهیونیستی را از سر گرفت.

در مقابل، «ایبریا اکسپرس» که پیش‌تر در همین مسیر پرواز داشت، هنوز تاریخ مشخصی برای ازسرگیری پروازهای خود به تل‌آویو اعلام نکرده است.

در شرکت «بروکسل ایرلاینز» نیز مخالفت کارکنان شدت بیشتری گرفته و خدمه این شرکت در اعتراض به ازسرگیری پروازهای رژیم صهیونیستی با استناد به مسائل امنیتی و اخلاقی حتی تهدید به اعتصاب کرده‌اند.

تهدید کارکنان بروکسل ایرلاینز به اعتصاب

کارکنان بروکسل ایرلاینز، شرکت بلژیکی زیرمجموعه گروه لوفت‌هانزا، سندی را در خصوص اعلام اعتصاب علیه شرکت به دلیل تصمیم آن برای ازسرگیری پروازهای تل‌آویو ارائه کرده‌اند.

اتحادیه ACV Puls که این اقدام را با اختیار کارکنان پیگیری می‌کند، در این سند به نگرانی‌های امنیتی و همچنین دلایل روانی و اخلاقی مرتبط با جنگ رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرده است.

این اتحادیه تأکید کرده است که در صورت برگزاری اعتصاب، اعتراض‌ها صرفاً پروازهای میان بروکسل و تل‌آویو را شامل خواهد شد و سایر پروازهای شرکت تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت.

اختلاف بر سر داوطلبانه بودن پروازها

بروکسل ایرلاینز پیش‌تر اعلام کرده بود که این پروازها را با استفاده از کارکنان داوطلب انجام خواهد داد، اما این شرکت بعدها، به دلایلی که مشخص نشده، سیاست خود را تغییر داد و انجام پروازها را به همه کارکنان تعمیم داد. اقدامی که احتمالاً به دلیل کافی نبودن تعداد داوطلبان صورت گرفته است.

اتحادیه همچنین از دولت خواسته است موضع خود را درباره این مسئله روشن کند. چراکه از یک سو دولت بر ضرورت محدود کردن سفر به رژیم صهیونیستی به حداقل ممکن تأکید می‌کند و از سوی دیگر به شرکت اجازه می‌دهد بدون محدودیت به فعالیت خود ادامه دهد.

به نوشته روزنامه «بروکسل تایمز»، توافق کاری میان این شرکت هواپیمایی و اتحادیه ACV Puls تصریح می‌کند که کارکنان می‌توانند برای حضور در پروازهای رژیم صهیونیستی داوطلب شوند، اما شرکت نمی‌تواند در صورت مخالفت آنها، مجبورشان به انجام این مأموریت کند.

نگرانی خدمه از امنیت و فشار روانی

نماینده اتحادیه در گفت‌وگو با یک رسانه بلژیکی گفت که کارکنان، نگرانی‌های جدی درباره امنیت جسمی خود و تأثیر روانی و اخلاقی این پروازها دارند.

یکی از مسئولان اتحادیه نیز گفت: با این حال، شرکت بروکسل ایرلاینز حاضر نیست به کارکنان این امکان را بدهد که از انجام چنین مأموریت‌هایی خودداری کنند.

او افزود که این وضعیت در شرایط جنگ و ادامه کشتار در غزه از حساسیت و خطر بیشتری برخوردار است.

راهکار میانه برای خدمه پرواز

پس از افزایش فشارها، ظاهراً یک راهکار توافقی و اعلام‌نشده به‌عنوان راه‌حل میانه مطرح شده است. بر اساس این راهکار، هر یک از اعضای خدمه کابین یا خلبانان می‌توانند تحت عنوان آمادگی نداشتن روانی یا به دلیل ملاحظات شخصی از انجام پروازهای تل‌آویو خودداری کنند، بدون آنکه با اقدام انضباطی یا کسر غیرموجه از حقوق مواجه شوند.

گروه لوفت‌هانزا و شرکت‌های زیرمجموعه آن از جمله «آوستریان ایرلاینز» و «سوئیس» نیز در پی فشار اتحادیه‌های خلبانان و مهمانداران، پروتکل سخت‌گیرانه‌ای را در این زمینه دنبال می‌کنند.

اتحادیه‌ها همچنین به‌طور کامل با اقامت شبانه خدمه در هتل‌های داخل رژیم صهیونیستی مخالفت کرده‌اند. به همین دلیل، گروه لوفت‌هانزا ناچار است پروازها را با الگوی تعویض سریع خدمه انجام دهد یا برای تعویض کارکنان، توقف فنی در «لارناکا» در قبرس در نظر بگیرد تا خدمه مجبور نباشند شب را در شرایط خطر ناشی از حملات موشکی و به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در رژیم صهیونیستی سپری کنند.

مخالفت اتحادیه خلبانان امریکن ایرلاینز

در آمریکا نیز اتحادیه خلبانان «امریکن ایرلاینز» (APA) از جمله اتحادیه‌هایی بوده که موضع سخت‌گیرانه‌ای اتخاذ کرده است.

این اتحادیه با صدور دستورالعملی صریح از اعضای خود خواسته است از هدایت هر هواپیمایی که مقصد آن رژیم صهیونیستی است خودداری کنند. مگر آنکه تضمین‌های امنیتی معقول و ثبات کامل در فضای هوایی وجود داشته باشد.

این مخالفت اتحادیه‌ای یکی از عوامل اصلی تردید و تأخیر شرکت‌های بزرگ هواپیمایی آمریکا در ازسرگیری پایدار پروازهای منظم به رژیم صهیونیستی در مقایسه با برخی شرکت‌های دیگر عنوان شده است.

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