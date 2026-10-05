به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تدریس خارج فقه و اصول با هدف پاسخگویی به نیازهای روز جامعه همراه با آغاز ثبت نام از میان حوزویان، دانشگاهیان و طلاب در حوزه علمیه حضرت آیت الله جلالی خمینی (ره) آغاز شد.



دروس خارج فقه و اصول به‌صورت حضوری در روزهای یکشنبه، دوشنبه و چهار شنبه در حوزه علمیه حضرت آیت الله جلالی خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود.

این دروس عبارتند از:

یک) درس خارج اصول با تدریس حضرت آیت‌الله محمدرضا جلالی خمینی با موضوع «مباحث الفاظ ، بحث صحیح و اعم».

دوم: درس خارج فقه با تدریس حضرت آیت‌الله مهدی جلالی خمینی با موضوع «مبحث طهارت».

حوزه علمیه آیت‌الله جلالی خمینی (قدس‌سره) در تهران، خیابان شهید آیت، نبش خیابان مظاهری واقع شده است.

علاقمندان برای شرکت در درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه حضرت آیت الله جلالی خمینی می توانند با ۰۹۱۲۶۰۹۹۷۱۲ تماس بگیرند.

یادآور می شود، این حوزه علمیه دوره‌های حوزوی را، از سطح یک تا ده، با حضور استادان برجسته تهران و قم برگزار می‌کند و همچنین دروس خارج فقه و اصول را نیز همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با تدریس آیت‌الله محمدرضا جلالی خمینی و آیت‌الله مهدی جلالی خمینی ارائه می‌دهد.

طلاب علاوه بر فراگیری دروس رایج حوزوی، از امکانات رفاهی، تحصیلی و فرهنگی ویژه برخوردار می‌شوند و در دوره‌های تخصصی کوتاه‌مدت با مهارت‌های تبلیغ معارف قرآن کریم و اهل‌بیت (ع) آشنا خواهند شد.

حوزه علمیه آیت‌الله جلالی خمینی (ره) را مرحوم آیت‌الله حیدرعلی جلالی خمینی ـ وصی امام خمینی (ره) و امام جمعه فقید خمین ـ تأسیس کرده است که امروز با تولیت آیت‌الله محمدرضا جلالی خمینی به‌عنوان نخستین حوزه علمیه شرق تهران، نقشی محوری در توسعه مدارس علمیه و مساجد مناطق شرق و شمال‌شرق پایتخت ایفا می‌کند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام با شماره‌های ۰۹۱۲۳۴۹۳۰۵۲، ۰۹۱۲۸۰۱۰۴۴۸ و ۰۹۹۰۷۸۶۰۲۷۱ تماس بگیرند یا به نشانی تهران، خیابان آیت‌الله جلالی خمینی (آیت سابق)، بالاتر از چهارراه سرسبز، خیابان مظاهری مراجعه کنند.

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