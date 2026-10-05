آرایش نظامی آمریکا در خلیج فارس؛ آیا واشنگتن در آستانه حمله به ایران است؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با تشدید تنش‌ها و جدال لفظی میان آمریکا و ایران، قواعد کشتیرانی در تنگه هرمز نیز در حال تغییر است. این تحولات همزمان با ادامه فشارهای آمریکا بر تهران و مطرح شدن سازوکارهای جدید برای تسهیل رفت‌وآمد کشتی‌ها از یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی تجارت جهانی نفت رخ می‌دهد.

براساس گزارش شبکه الجزیره، روند افزایش حضور و تجمع نیروهای نظامی آمریکا در منطقه نیز ادامه دارد. آن هم در شرایطی که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها ایران را به انجام یک حمله گسترده تهدید کرده است.

طرح آمریکا برای تسهیل عبور کشتی‌ها

«عبدالقادر عراده» خبرنگار شبکه الجزیره اعلام کرد که یک پیش‌نویس قطعنامه آمریکایی شامل اقداماتی برای تسهیل کشتیرانی و عبور از تنگه هرمز است.

یکی از این اقدامات، طرحی تحت عنوان اسکورت دفاعی کشتی‌ها است. همچنین قرار است از تلاش کشورهای ذی‌ربط برای پاکسازی مین‌های دریایی در منطقه حمایت شود.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که واشنگتن همچنان محاصره دریایی علیه ایران را دنبال می‌کند. ترامپ نیز سازوکارهای مورد نظر برای این محاصره را دیوار فولادی توصیف کرده است. تعبیری که نشان‌دهنده ادامه فشار بر تجارت و صادرات نفت ایران از مسیرهای مختلف است.

در همین زمینه، وزیر خزانه‌داری آمریکا ادعا کرده که بیش از یک میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. این در حالی است که دولت آمریکا همزمان از اقداماتی برای تسهیل تردد کشتی‌ها و جلوگیری از صادرات نفت ایران، از جمله نفت ذخیره‌شده روی نفتکش‌ها، سخن می‌گوید.

افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه

همزمان با این تحولات، آمریکا در حال بازآرایی نیروهای نظامی خود در منطقه است. موضوعی که «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا درباره ماهیت آن اطلاعات چندانی ارائه نکرده است.

بر اساس اظهارات مقام‌های آمریکایی، انتظار می‌رود ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» در پایان ماه نوامبر وارد منطقه شود و به دو ناو هواپیمابر دیگر بپیوندد.

این تحرکات همچنین شامل گروه آبی‌ـ‌خاکی «مکین آیلند» می‌شود. این ناو حدود ۲۶۰ متر طول دارد، ظرفیت آن حدود ۴۱ هزار تن است و می‌تواند نزدیک به یک هزار و ۶۰۰ تفنگدار دریایی را در خود جای دهد.

این گروه همچنین شامل «یگان شناسایی سیزدهم» است. یگانی که پیش‌تر شبکه الجزیره به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود حدود دو هزار نیروی آن در این ناو مستقر خواهند شد.

کنترل دریاها؛ راهبرد آمریکا در منطقه

سرهنگ «نضال ابوزید»، کارشناس نظامی و راهبردی، گفت که حضور نظامی آمریکا در منطقه تا حد زیادی در دو حوزه هوایی و دریایی تکمیل شده است. در حالی که ورود نیروهای زمینی جدید یکی از جنبه‌های تازه تحرکات نظامی آمریکا در ارتباط با تحولات تنگه هرمز به شمار می‌رود.

ابوزید در بخش تحلیل نظامی شبکه الجزیره اظهار داشت که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی اکنون در فرودگاه‌های «عوفدا»، «رامون» و «بن‌گوریون» رژیم صهیونیستی مستقر هستند. موضوعی که به گفته او آمادگی بخش هوایی را افزایش می‌دهد.

او افزود: ناوگان دریایی آمریکا نیز آماده است و تنها منتظر ورود ناو آبی‌ـ‌خاکی «مکین آیلند» و ناو هواپیمابر جدیدی است که به سمت خاورمیانه در حرکت است.

این کارشناس نظامی تحرکات اخیر را به دکترین دریایی آمریکا و مفهوم کنترل دریاها مرتبط دانست و گفت که فرمانده عملیات نظامی، دریاسالار «برد کوپر» از نیروهای دریایی است و این مسئله می‌تواند بیانگر اتکای بیشتر راهبرد آمریکا بر گزینه‌های دریایی باشد.

ساختار سه‌گانه ناوگان آمریکا

به گفته ابوزید، دکترین دریایی آمریکا بر تقسیم ناوگان به سه بخش استوار است که یک‌سوم برای تعمیر و نگهداری، یک‌سوم برای آموزش و یک‌سوم برای انجام عملیات می‌باشد.

او با اشاره به حضور ناوهای هواپیمابر «جورج دبلیو بوش» و «جورج واشنگتن» در منطقه عملیاتی گفت که ورود ناو هواپیمابر «آیزنهاور» بیشتر با اهداف پشتیبانی لجستیکی مرتبط خواهد بود تا مشارکت مستقیم در درگیری.

ابوزید همچنین اظهار داشت که یکی از نکات جدید در تحرکات آمریکا، ورود نیروهای زمینی است. از جمله یک یگان شناسایی که ناو «مکین آیلند» را همراهی می‌کند. او این موضوع را به حضور یگان‌هایی از نیروهای «سیل» و نیروهای هوابرد آمریکا در منطقه نیز مرتبط دانست.

به گفته این کارشناس، یگان شناسایی می‌تواند نقش خط مقدم شناسایی را برای هرگونه عملیات مشترک دریایی‌ـ‌زمینی یا عملیات پیاده‌سازی نیرو از دریا به خشکی ایفا کند. با این حال، او احتمال داد گزینه عملیات زمینی تا زمان فراهم شدن شرایط لازم، همچنان به تعویق بیفتد.

اختلاف آمریکا و ایران بر سر کنترل تنگه هرمز

در خصوص اختلاف روایت آمریکا و ایران درباره وضعیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، ابوزید گفت که دو طرف برداشت‌های متفاوتی از مفهوم کنترل دارند.

به گفته او، تهران کنترل تنگه هرمز را با ایجاد اختلال در کشتیرانی و جلوگیری از عبور کشتی‌ها مرتبط می‌داند در حالی که واشنگتن آن را توانایی تضمین ادامه عبور کشتی‌ها تعریف می‌کند.

این کارشناس نظامی در نهایت گفت که کنترل نظامی واقعی بر تنگه هرمز نیازمند شناسایی و پاکسازی است و هیچ‌یک از دو طرف تاکنون این دو شرط را به‌طور کامل محقق نکرده‌اند.

او وضعیت کنونی را نوعی مجادله عملیاتی برای تحمیل کنترل بر تنگه هرمز توصیف کرد.

تهدید متقابل واشنگتن و تهران

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که دونالد ترامپ همچنان ایران را به انجام یک عملیات نظامی گسترده تهدید می‌کند.

در مقابل، مقام‌های ایرانی هشدار داده‌اند که در صورت هرگونه حمله آمریکا، پاسخ ایران ویرانگرتر خواهد بود.

در چنین شرایطی، افزایش حضور ناوهای هواپیمابر، یگان‌های آبی‌ـ‌خاکی و نیروهای شناسایی آمریکا در منطقه در کنار تحولات مربوط به تنگه هرمز بر اهمیت تحولات نظامی در خلیج فارس افزوده است. هرچند از این تحرکات به‌تنهایی نمی‌توان نتیجه گرفت که تصمیم نهایی برای آغاز یک حمله علیه ایران اتخاذ شده است.

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