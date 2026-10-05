سیا: اسرائیل در خطر جنگ داخلی یا فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نشان می‌دهد رژیم اسرائیل به‌دلیل سال‌ها جنگ و نسل‌کشی، با خطر جدی «جنگ داخلی» یا فروپاشی ساختار سیاسی مواجه است.

این گزارش که مربوط به ماه اوت است و بخش‌هایی از آن روز دوشنبه توسط رسانه مستقل «دراپ‌سایت نیوز» منتشر شد، نشان می‌دهد عوامل فشار شدیدی در میان یهودیان ساکن سرزمین‌های اشغالی شکل گرفته که می‌تواند به وقوع جنگ داخلی منجر شود.

از جمله این عوامل می‌توان به بحران اقتصادی ناشی از افزایش سرسام‌آور هزینه‌های نظامی، بازگشت نیروهای نظامی از مناطق جنگی با سلاح‌های سنگین و تجربه‌های تروماتیک، خشم عمومی نسبت به معافیت مردان یهودی حریدی از خدمت نظامی، خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری اشغالی و تلاش بنیامین نتانیاهو برای حفظ قدرت در آستانه انتخابات اواخر اکتبر اشاره کرد.

کارشناسان سیا گفته‌اند معافیت مردان یهودی حریدی از خدمت نظامی شکاف عمیقی میان اسرائیلی‌ها ایجاد کرده است. آنها همچنین هشدار داده‌اند هزینه‌های هنگفت جنگ گسترده علیه غزه باعث شده تورم به رکوردهای جدیدی برسد و نارضایتی از رژیم بیش از پیش افزایش یابد.

کارشناسان سیا همچنین گفته‌اند نظامیانی که با تجربه‌های تروماتیک از میدان‌های جنگ در غزه، لبنان و ایران بازمی‌گردند و به‌شدت مسلح هستند، با داشتن «سلاح و عطش خونریزی» می‌توانند زمینه‌ساز وقوع یک جنگ داخلی تمام‌عیار در سرزمین‌های اشغالی شوند.

بر اساس این گزارش، افزایش انزوای اسرائیل در عرصه بین‌المللی، از جمله فاصله گرفتن آمریکا از این رژیم، نیز به یک تهدید جدی برای آن تبدیل شده است.

سیا هشدار داده که چنین انزوایی می‌تواند روند فروپاشی اسرائیل را سرعت ببخشد.

این گزارش می‌افزاید هم‌زمانی و تعامل این عوامل فشار در شرایطی که اسرائیل با یک بحران عمیق داخلی مواجه است، می‌تواند جرقه یک جنگ داخلی را بزند؛ جنگی که خود می‌تواند پیامدهای شدیدی به دنبال داشته باشد، از جمله خروج شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی از سرزمین‌های اشغالی و تجدیدنظر دولت‌های عربی در توافق‌های عادی‌سازی روابط با رژیم اسرائیل.

در جمع‌بندی این گزارش آمده است که اسرائیل در زیر تصویری که از برتری نظامی و برتری اطلاعاتی خود ارائه می‌دهد، در حال انباشته‌کردن تناقض‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

سیا هشدار داده است که قدرت نظامی و تداوم حمایت آمریکا ممکن است نتواند از وقوع بحرانی که در انتظار این رژیم است جلوگیری کند.

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