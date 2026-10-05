به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرحان عزیز حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، امروز دوشنبه به وقت نیویورک در جمع خبرنگاران گفت: دبیرکل سازمان ملل متحد، نیویورک را به مقصد پاکستان ترک کرده است. این سفر از پیش برنامه‌ریزی شده بود و انتظار می‌رود او صبح روز سه‌شنبه وارد پاکستان شود.

سخنگوی سازمان ملل گفت: دبیرکل در اسلام‌آباد با مقام‌های ارشد دولتی از جمله محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، محمد اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، و آصف علی زرداری، رئیس‌جمهوری پاکستان دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

حق تصریح کرد: این سفر همچنین فرصتی برای دبیرکل خواهد بود تا درباره تلاش‌های دیپلماتیک و میانجی‌گرانه پاکستان میان ایالات متحده و ایران و نقش سازنده این کشور در حمایت از مذاکرات میان دو کشور گفت‌وگو کند.

وی افزود: دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد در این سفر در جریان آخرین وضعیت تلاش‌های میانجی‌گرانه قرار بگیرد و درباره راه‌های پیش‌رو در این زمینه گفت‌وگو کند.

سخنگوی سازمان ملل ادامه داد: بدیهی است که او با همه کشورهایی که در این میانجی‌گری‌ها نقش دارند در تماس بوده است. همان‌طور که می‌دانید، او همچنین با مقام‌های مصر و قطر در تماس بوده و به این تلاش‌ها ادامه خواهد داد.

این سخنگوی سازمان ملل درباره درگیری‌ها در یمن نیز گفت: در هفته‌های گذشته نگرانی‌های دبیرکل را که ما درباره تشدید خشونت‌ها در یمن مطرح کرده‌ایم، دیده‌اید.

دبیرکل خواستار کاهش تنش‌ها از سوی طرفین بوده و همچنان نیز خواهان آن است. او معتقد است که نظامی‌گری بیشتر از جمله دخالت قدرت‌های خارجی، کمکی نخواهد کرد.

حق تصریح کرد: دبیرکل سازمان ملل عمیقاً از تشدید شدید درگیری‌ها که در روزهای اخیر به‌طور چشمگیری شدت گرفته است، نگران است.

او ادامه حملات فرامرزی انصارالله علیه عربستان سعودی را محکوم می‌کند.

معاون سخنگوی سازمان ملل گفت: دبیرکل از همه طرف‌ها می‌خواهد حداکثر خویشتن‌داری را اعمال کنند و تحولات، از جمله تأثیرات آن بر غیرنظامیان را از نزدیک دنبال می‌کند. همه طرف‌ها باید به‌طور کامل به تعهدات خود بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله تعهدات مربوط به حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، عمل کنند.

وی در پایان گفت: دبیرکل سازمان ملل از طرف‌ها می‌خواهد به تعامل سازنده با فرستاده ویژه سازمان ملل متحد ادامه دهند تا به یک راه‌حل سیاسی فراگیر و مورد توافق از طریق مذاکره دست یابند.

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