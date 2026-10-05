به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقام‌های ارشد انگلیس به طرف اسرائیلی اعلام کرده‌اند چنانچه کنسولگری این کشور در شرق قدس تعطیل و دیپلمات‌های انگلیسی مجبور به ترک محل شوند، لندن در اقدامی متقابل ۲۷ دیپلمات اسرائیلی و اعضای خانواده آنان را اخراج خواهد کرد.

پایگاه خبری وای‌نت نیز گزارش داد که سایمون والترز، سفیر انگلیس در سرزمین‌های اشغالی، این پیام را به مقام‌های رژیم منتقل کرده و هشدار داده است که لندن در صورت اجرای تصمیم گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی، به ازای هر دیپلمات انگلیسی که مجبور به ترک کنسولگری شود، یک دیپلمات اسرائیلی را از لندن اخراج خواهد کرد.

هم‌زمان رویترز فاش کرد جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی انگلیس، هفته گذشته در سفری اعلام‌نشده به سرزمین‌های اشغالی رفت تا مقام‌های این رژیم را از اجرای تصمیم تعطیلی کنسولگری منصرف کند. سه منبع آگاه به رویترز گفتند گفت‌وگوهای پاول به توافقی برای باز ماندن این مرکز دیپلماتیک منجر نشده است.

رژیم صهیونیستی ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ پس از آنکه دولت انگلیس از اعمال محدودیت‌های اقتصادی علیه شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی خبر داد، به لندن ۳۰ روز فرصت داد کنسولگری خود در شرق قدس را تعطیل و دیپلمات‌های مستقر در آن را خارج کند. مهلت تعیین‌شده پنجشنبه ۱۶ مهرماه به پایان می‌رسد.

دولت انگلیس تاکنون درباره مذاکرات اخیر و گزارش تهدید به اخراج دیپلمات‌های اسرائیلی اظهار نظر رسمی نکرده است.

تنش میان لندن و تل‌آویو پس از تصمیم انگلیس برای ممنوعیت ورود کالاهای تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی کرانه باختری و اعمال محدودیت علیه اشخاص و شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های شهرک‌سازی تشدید شد.

لندن گسترش شهرک‌های اسرائیلی و افزایش خشونت شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان را محکوم و از عوامل تضعیف چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل فلسطینی عنوان کرده است.

کنسولگری انگلیس در شرق قدس، جدا از سفارت این کشور در تل‌آویو فعالیت می‌کند و مسئول ارتباطات لندن با فلسطینیان در قدس، کرانه باختری و غزه و ارائه خدمات کنسولی است.

دولت انگلیس شرق قدس را سرزمینی تحت اشغال می‌داند و اعلام کرده است که وضعیت نهایی این شهر باید در چارچوب مذاکرات تعیین شود.

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