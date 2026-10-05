به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین جلسه درس خارج اصول امسال آیت‌الله رجبی روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵ در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد.

آیت‌الله رجبی در ابتدای درس با اشاره به شهادت حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، فرمودند: «سال تحصیلی جدید را در حالی شروع می‌کنیم که از حضور جسمانی مهم‌ترین پشتیبان، راهگشا و حامی واقعی حوزه‌های علمیه محروم هستیم؛ شخصیتی که بهتر از هر کس حوزه علمیه، ظرفیت‌ها و کمبودهایش را شناخته بود و بهتر از هر کس راهنمای حل مشکلات حوزه، روزآمد ساختن حوزه بود و همچنین پشتیبانی تام و کامل از حوزه علمیه را از سوی این شخصیت بزرگ شاهد بودیم.»

ایشان در ادامه افزودند: «البته شهادت ایشان یک مصیبت عظمی بود، اما برکات وجودی ایشان بعد از شهادتشان و در اثر شهادتشان بسیار زیاد و بی‌نظیر بود؛ و خدا را بر این نعمت‌هایی که در سایه وجود مبارک ایشان در طول عمر شریفشان و پس از شهادتشان نصیب مردم ما و نظام ما شد، شکرگزاریم.»

رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با اشاره به اقتدار نظام اسلامی تصریح کردند: «امروز به برکت این وجود مبارک، بزرگ‌ترین دشمنان ما که در جهان یکه‌تازی می‌کردند، یعنی صهیونیست‌ها و رژیم منحوس آمریکا، در موضع ضعف بی‌نظیر در طول تاریخ عمر کثیفشان قرار دارند و نظام جمهوری اسلامی در بالاترین موضع اقتدار قرار دارد و ابرقدرت واقعی جهان امروز، این نظام مقدس است؛ این نعمت بسیار بزرگی است. هم اقتدار نظاممان، هم مردم وفادار، ولایت‌مدار، صبور، در صحنه و بصیر به تمام معنا که بیش از دویست روز، شب‌ها آمدند در میدان‌ها و وفاداری خودشان را به ولایت، نظام و کشور خود نشان دادند.این حضور با اتحاد مقدس است؛ اتحادی که هیچ شائبه دنیایی در آن نیست و همه برای خدا و برای دفاع از نظام آمدند. این‌ نعمت‌های بزرگ و ده‌ها مورد دیگر از این نعمت‌ها، همه معجزاتی است که به برکت خون رهبر شهید ما برای ما حاصل شد.»

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، با اشاره به برکات وجودی آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) اظهار داشتند: «یکی از برکات رهبر شهیدمان هم وجود خلف صالح ایشان است که در سخت‌ترین شرایط خداوند این وجود مبارک را نصیب ملت ما و نظام ما فرمود و نظام را با همان اقتدار، با همان صلابت و با همان رهنمودهای حکیمانه، به رغم عدم حضورشان در ملأ عام، با پیام‌هایشان این‌چنین دارند جامعه را هدایت می‌کنند و همان مسیر را ادامه می‌دهند. این هم نعمت بسیار بزرگی است و خدا را بر آن شاکریم و از خدا می‌خواهیم که تا ظهور حضرت بقیةالله، سایۀ این خلف صالح رهبر شهید را بر سر ما با عزت و اقتدار باقی نگه دارد.»

آیت‌الله رجبی در بخش پایانی بیانات خود با اشاره به ضرورت خونخواهی رهبر شهید، تاکید کردند: «همه کسانی که در این جنایت فجیع و این مصیبت بزرگ نقش داشتند، همه مهدورالدم هستند و خون‌خواهی امام شهید، خواست همه ملت ماست، بلکه خواست همه مسلمانان، حسب وظیفه شرعی‌شان، و همه آزادی‌خواهان جهان است. این نغمه‌هایی که گاهی برخی سر می‌دهند که مخالف با این نگاه است، قطعاً برخلاف موازین دینی، موازین عقلی و بین‌المللی و هم برخلاف مصالح نظام، کشور و ملت ماست. ما تا آخرین فردی که در این مصیبت بزرگ و شهادت رهبرمان نقش داشتند و زنده هستند، تا آخرین نفرشان وظیفه داریم هر کسی می‌تواند در هر جای جهان این‌ها را به سزای اعمالشان برساند؛ و باید این اتحاد مقدس و حضور شبانه‌روزی هم تا زمانی که رهبر عزیزمان لازم بدانند پرشورتر شود و تداوم پیدا کند.»

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