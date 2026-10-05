ارتش یمن سه عملیات ویژه علیه عربستان انجام داد/ فرودگاه ریاض و پالایشگاه آرامکو هدف قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای گفت: نیروهای مسلح یمن سه عملیات نظامی ویژه انجام دادند. در این عملیات‌ها از شمار زیادی موشک بالستیک، کروز و پهپاد استفاده شد.

بر اساس این بیانیه، عملیات اول فرودگاه ملک خالد در ریاض را هدف قرار داد که بر اثر اصابت دقیق و مستقیم پروازهای این فرودگاه مختل شد. عملیات دوم پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف گرفت و در اثر آن، در محل هدف آتش‌سوزی رخ داد. عملیات سوم نیز چند هدف را در عربستان هدف قرار داد؛ از جمله فرودگاه آبها، پایگاه خمیس مشیط، اردوگاه عاکفه در عسیر و مواضع حساسی در نجران و جیزان.

نیروهای مسلح یمن به همه شرکت‌های هواپیمایی جهان که از آسمان عربستان استفاده می‌کنند هشدار دادند که پروازهای خود را ادامه ندهند، زیرا این آسمان به استثنای آسمان مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره به میدان عملیات آنان تبدیل شده است.

این نیروها اعلام کردند که مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از نادیده گرفتن این هشدار را بر عهده نخواهند داشت.

در پایان نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که با اتکا به خداوند، توان مقابله با این تشدید و تنش تجاوزکارانه را دارند و برای چنین روزی آماده شده‌اند.

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