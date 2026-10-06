به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی رویترزـ ایپسوس، میزان رضایت آمریکایی‌ها از عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، همچنان در پایین‌ترین سطح دوران فعالیت سیاسی او قرار دارد؛ وضعیتی که هم‌زمان با کاهش حمایت از جمهوری‌خواهان، به‌ویژه در میان رأی‌دهندگان اسپانیایی‌تبار، نگرانی‌هایی را درباره انتخابات کنگره ایجاد کرده است.

این نظرسنجی که طی شش روز و در سراسر آمریکا انجام شده، نشان می‌دهد تنها ۳۲ درصد از آمریکایی‌ها از عملکرد ترامپ رضایت دارند؛ رقمی که نسبت به نظرسنجی ماه سپتامبر تغییری نکرده و در پایین‌ترین سطح دوره ریاست‌جمهوری او قرار دارد.

افت حمایت از ترامپ در میان اسپانیایی‌تبارها چشمگیرتر است. تنها ۲۴ درصد از این گروه از عملکرد رئیس‌جمهور آمریکا رضایت دارند؛ در حالی که ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ توانسته بود نزدیک به نیمی از آرای اسپانیایی‌تبارها را به دست آورد.

نتایج نظرسنجی همچنین از افزایش فاصله دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان حکایت دارد. در مجموع، ۴۴ درصد از شرکت‌کنندگان دموکرات‌ها و ۳۷ درصد جمهوری‌خواهان را ترجیح می‌دهند. این فاصله در میان رأی‌دهندگان مستقل نیز بیشتر است؛ به‌طوری‌که ۳۷ درصد از آنان به دموکرات‌ها و تنها ۲۱ درصد به جمهوری‌خواهان گرایش دارند.

در میان اسپانیایی‌تبارها، شکاف سیاسی حتی عمیق‌تر است. تنها ۲۶ درصد از رأی‌دهندگان ثبت‌نام‌شده این گروه گفته‌اند قصد دارند در انتخابات کنگره به جمهوری‌خواهان رأی دهند، در حالی که ۵۲ درصد از دموکرات‌ها حمایت می‌کنند؛ برتری ۲۶ واحد درصدی که بزرگ‌ترین فاصله ثبت‌شده به سود دموکرات‌ها از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ترامپ محسوب می‌شود.

این نتایج در حالی منتشر شده است که افزایش هزینه‌های زندگی و تورم، از جمله پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران، به یکی از عوامل مهم نارضایتی عمومی تبدیل شده است. انتخابات آینده کنگره نیز تعیین خواهد کرد که جمهوری‌خواهان در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری ترامپ کنترل مجلس نمایندگان و سنا را حفظ خواهند کرد یا خیر.

نظرسنجی رویترزـ ایپسوس به‌صورت آنلاین از ۴۵۰۶ فرد بزرگسال آمریکایی انجام شده و حاشیه خطای آن حدود ۲ واحد درصد اعلام شده است.

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