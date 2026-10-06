به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سازمان امنیتی آسایش اقلیم کردستان عراق خبر داد که در جریان مجموعه‌ای از عملیات‌های امنیتی در چند منطقه از اقلیم، هسته‌های وابسته به گروه داعش را شناسایی و متلاشی و ۲۲ مظنون را بازداشت کرده است.

این دستگاه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اداره کل عملیات آسایش، بر اساس اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی و همچنین نتایج تحقیقات صورت گرفته در فاصله ۸ تا ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، چندین عملیات امنیتی را به مدت ۹۶ ساعت اجرا کرده است.

بر اساس این بیانیه، در جریان این عملیات‌ها ۲۲ مظنون در مناطق سلیمانیه، حلبچه، پنجوین، خورمال و سیروان بازداشت شدند که این افراد به آنچه «گردان پنجم» وابسته به «ولایت کردستان» داعش خوانده شده، وابسته بودند.

دستگاه آسایش اعلام کرد که نیروهای امنیتی در جریان این عملیات‌ها یک قبضه آرپی‌جی به همراه سه گلوله و پنج خرج، یک گلوله خمپاره، شش نارنجک دستی، شش قبضه کلاشینکف به همراه ۱۳ خشاب و ۳۰۰ گلوله، دو قبضه تپانچه به همراه ۱۰۰ گلوله، همچنین یک دوربین مداربسته، یک دوربین نظامی، لباس‌ها و تجهیزات نظامی را کشف و ضبط کردند.

......

پایان پیام/ ۲۱۸