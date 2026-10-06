وحدت موضع شیعی در این مرحله حساس مقدس است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب ‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، با تأکید بر اهمیت حفظ وحدت شیعی در شرایط کنونی، گفت: برخی تلاش می‌کنند با زنده کردن اختلافات و حساسیت‌های گذشته، میان فرزندان این طایفه تفرقه و تنش ایجاد کنند.

الخطیب در مراسم یادبود مصطفی الطحان، از بزرگان خاندان الطحان، در حسینیه شهرک یونین در منطقه بقاع، اظهار کرد: کسانی که پس از مدتی دوباره به مجلس اعلای اسلامی شیعیان مراجعه کرده‌اند، به دلیل ایستادگی و حفظ عزت جامعه شیعه بازگشته‌اند و نباید از مواضع گذشته خود احساس پشیمانی کنند.

وی با اشاره به تلاش‌ها برای بازخوانی اختلافات گذشته افزود: برخی در شبکه‌های اجتماعی می‌کوشند با طرح دوباره مسائل و حوادث گذشته، مردم را تحریک کنند؛ بنابراین نباید به این اقدامات توجه کرد و اجازه داد اختلافات گذشته بار دیگر به جامعه منتقل شود.

تأکید بر وحدت میان جنبش امل و حزب‌الله

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان با اشاره به تلاش برای ایجاد اختلاف میان هواداران جنبش امل و حزب‌الله گفت: چرا امروز بر این موضوع تمرکز می‌شود؟ زیرا وحدت موجود میان این دو جریان، یکی از پایه‌های اصلی مقابله با توطئه‌ها بوده است.

وی تأکید کرد: وحدت موضع شیعی در روستاها، میان عشایر و خانواده‌ها اهمیت اساسی دارد و در شرایطی که لبنان با خطرات جدی مواجه است، حفظ این وحدت ضروری است.

الخطیب با تأکید بر اینکه شیعیان لبنان برای مسائل طایفه‌ای نجنگیده‌اند، بلکه در چارچوب دفاع از کشور و مقابله با اسرائیل فعالیت کرده‌اند، اظهار کرد: وحدت شیعی در نهایت به وحدت لبنان و دفاع از سراسر این کشور پیوند خورده است.

وی همچنین نسبت به تلاش برای ایجاد اختلاف میان خانواده‌ها و جریان‌های مختلف هشدار داد و منطقه بعلبک ـ هرمل را از پشتوانه‌های مهم جامعه دانست.

درخواست از دولت لبنان برای حمایت از جنوب و بقاع

الخطیب در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همبستگی و همکاری اجتماعی تأکید کرد و با اشاره به وجود یتیمان، بیوه‌ها و آوارگانی که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، از دولت لبنان خواست برای اسکان، بازسازی، تأمین مدارس و کمک‌های ضروری آنان اقدام کند.

وی با اشاره به سفر نخست‌وزیر لبنان به جنوب این کشور گفت: انتظار می‌رود این سفر به اقدامات عملی برای حمایت از آوارگان و بازسازی مناطق آسیب‌دیده منجر شود و دولت به جای محدود شدن به بازدیدها، در میدان حضور داشته باشد.

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان همچنین تأکید کرد که دولت باید با همه شهروندان بر اساس اصل شهروندی و بدون نگاه‌های طایفه‌ای برخورد کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت اتکا به ظرفیت‌های داخلی و سامان‌دهی وضعیت اجتماعی گفت: جامعه به همبستگی و همکاری نیاز دارد و باید در برابر مشکلات صبر و ایستادگی کرد و از ترس و عقب‌نشینی پرهیز داشت.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

