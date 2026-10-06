به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، با انتقاد از روند مذاکرات مستقیم لبنان با اسرائیل گفت: اصرار بر مذاکرات مستقیم تاکنون هیچ نتیجه‌ای نداشته و نه آتش‌بس برقرار شده، نه عملیات متوقف شده و نه کشتار، تخریب، ویرانگری و آوارگی پایان یافته است.

عزالدین در مراسم بزرگداشت شهیدان سید حسن نصرالله، سید هاشم صفی‌الدین و دو فرمانده شهید محمد اسکافی و محمود شاهین در شهرک کفرصیر در جنوب لبنان، اظهار کرد: لبنان امروز با یک دولت و حاکمیت سیاسی مواجه است که با وجود وجود مذاکرات غیرمستقیم، به مذاکرات مستقیم روی آورده است.

وی با اشاره به آنچه تداوم تجاوزات اسرائیل علیه لبنان خواند، گفت این رژیم طی دهه‌های گذشته بر پایه تجاوز، کشتار، تخریب و آوارگی عمل کرده است.

انتقاد از توافق چارچوب

عزالدین با انتقاد از امضای «توافق چارچوب» از سوی دولت لبنان، درباره محتوای آن گفت: این توافق آزادی حرکت و آزادی عمل و همچنین مشروعیت‌بخشی به حضور و ماندگاری اسرائیل را تأمین کرده، بدون آنکه لبنان در مقابل امتیازی دریافت کند.

وی افزود: اگر این امتیازات در مقابل خروج و عقب‌نشینی اسرائیل از خاک لبنان داده می‌شد، امکان بحث درباره آن وجود داشت؛ اما اینکه لبنان بر سر حاکمیت، سرزمین، آزادی و استقلال ملی خود مذاکره کند بدون آنکه دستاوردی به دست آورد، به معنای تضعیف منافع ملی و حاکمیت کشور است.

این نماینده پارلمان لبنان همچنین به اظهارات برخی محافل سیاسی درباره اصرار واشنگتن بر تبدیل توافق چارچوب به تنها مرجع روابط لبنان و اسرائیل اشاره کرد و گفت چنین روندی می‌تواند جایگاه توافق‌های بین‌المللی موجود، از جمله توافق آتش‌بس سال ۱۹۴۹ و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ را تحت تأثیر قرار دهد.

انتقاد از کاهش نقش نیروهای بین‌المللی

عزالدین همچنین به موضوع نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان، یونیفل، پرداخت و گفت: فارغ از موضع ما نسبت به یونیفل، این نیروها دست‌کم تا حدی شاهد بین‌المللی بر تحولات و نقض‌ها بوده‌اند.

وی افزود: مخالفت آمریکا با جایگزینی نیروهای دیگر در صورت خروج یونیفل، می‌تواند به حذف هرگونه شاهد بین‌المللی بر اقدامات اسرائیل منجر شود.

عزالدین همچنین گفت: آمریکا به دنبال ایجاد ارتباط مستقیم میان ارتش لبنان و ارتش اسرائیل با نظارت افسران آمریکایی و در قالب یک اتاق عملیات مشترک در ناقوره است. به گفته او، چنین روندی نقش کمیته سازوکار موسوم به «مکانیزم» را کاهش داده و آمریکا را به مرجع اصلی تبدیل می‌کند.

وی این روند را تأمین‌کننده بسیاری از خواسته‌های اسرائیل در مناطق تحت اشغال دانست و گفت در چنین شرایطی، آمریکا و اسرائیل عملاً در یک جایگاه قرار می‌گیرند و مرجعیت اصلی به واشنگتن منتقل می‌شود.

مطالبه بازسازی مناطق جنوب لبنان

عزالدین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر نخست‌وزیر لبنان به جنوب این کشور گفت: فارغ از نحوه انجام و پوشش رسانه‌ای این سفر، گذاشتن سنگ بنای یک مرکز دفاع مدنی و دیدار با مردم اقدامات مثبتی است، اما به‌تنهایی مسئله اصلی را حل نمی‌کند.

وی تأکید کرد مردم جنوب از دولت انتظار دارند به مسئولیت‌های ملی و اخلاقی خود عمل کند و در کنار شهروندان این مناطق بایستد.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: همان‌طور که دولت از شهروندان مالیات دریافت می‌کند، باید خدمات لازم را نیز به آنها ارائه دهد تا مردم احساس کنند بخشی از کشور و دولت هستند.

وی تأکید کرد آغاز روند بازسازی خانه‌ها و پروژه‌های آسیب‌دیده می‌تواند زمینه بازگشت حدود ۵۰ هزار خانواده از جنوب لبنان و مناطق دیگر به خانه‌هایشان را فراهم کند؛ این در حالی است که برخی روستاها همچنان تحت اشغال اسرائیل قرار دارند.

عزالدین در پایان گفت: دولت لبنان با وجود تصویب بودجه، هنوز به‌طور جدی به مسائل مربوط به بازسازی، اسکان آوارگان، کمک‌های مالی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده نپرداخته است و این مسائل، به گفته او، بخشی از مسئولیت ملی دولت در قبال مردم لبنان است.

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