به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان گردشگری عراق از مشارکت در تأمین محل اقامت حدود ۵ میلیون زائر عراقی و خارجی در هتل‌های استان کربلای معلی همزمان با ایام زیارت اربعین امام حسین(ع) خبر داد.

مؤید هیثم رسن، مدیرکل اداره بازرسی و پیگیری سازمان گردشگری عراق، اعلام کرد: حدود ۵ میلیون زائر در جریان زیارت اربعین امام حسین(ع) در هتل‌های کربلا پذیرش شدند و کارکنان گردشگری در این استان تلاش گسترده‌ای برای اسکان این تعداد از زائران و ارائه خدمات مورد نیاز به آنها انجام دادند.

وی افزود: هتل‌های کربلا بیش از ۱۰ روز پیش از آغاز مراسم اربعین به‌طور کامل از سوی زائران رزرو شده بودند.

به گفته رسن، رزرو هتل‌ها از سوی اتباع حدود ۱۶ کشور انجام شده بود که لبنان، ایران، پاکستان، هند، افغانستان، بحرین، کویت، عربستان سعودی، یمن، مراکش، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عمان و امارات متحده عربی از جمله آنها بودند. همچنین زائرانی از کشورهای غربی از جمله بریتانیا و آمریکا نیز در هتل‌های کربلا اقامت داشتند که به گفته مسئول گردشگری عراق، نشان‌دهنده ابعاد بین‌المللی مراسم اربعین است.

مدیرکل اداره بازرسی و پیگیری سازمان گردشگری عراق همچنین از تشکیل تیم‌های بازرسی در چند محور در استان کربلا برای نظارت بر عملکرد هتل‌ها و پیگیری نحوه ارائه خدمات به زائران خبر داد و گفت این تیم‌ها وظایف مختلفی از جمله بازرسی و ساماندهی امور هتل‌ها را بر عهده داشتند.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

