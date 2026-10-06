به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) با صدور پیامی درگذشت والده حجت‌الاسلام والمسلمین «سید مصطفی میرلوحی» عضو هئیت امنای دانشگاه امام صادق(ع) را تسلیت گفت.

متن پیام بدین شرح است:

إنّا لله و إنّا إلیه راجعون

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حاج سید مصطفی میرلوحی زید عزه

ضمن عرض تسلیت درگذشت والده ماجده و مکرمه که از احفاد صاحب مکیال رضوان الله علیه بود از درگاه خداوند متعال برای روح آن فقیده علویه و سعیده رحمت و مغفرت و حشر با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و برای جنابعالی و همه بازماندگان و خاندان محترم و مصاب ابطحی صبر جمیل واجر جزیل مسلت دارم.

رضا رمضانی

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