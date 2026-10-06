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زندانیان سیاسی بحرین: کشور ما به داشتن شهید علی الماحوزی افتخار می‌کند

۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۱
کد مطلب: 1874382
زندانیان سیاسی بحرین: کشور ما به داشتن شهید علی الماحوزی افتخار می‌کند

زندانیان سیاسی بحرین با تجلیل از شهید شیخ علی الماحوزی تأکید کردند که وی با اعتقاد به ضرورت دفاع از حق و مقابله با باطل، جان خود را در جنوب لبنان و در خطوط تماس با اسرائیل فدا کرد و شهادت او مسئولیت ادامه این مسیر را بر دوش آنان سنگین‌تر کرده است.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  زندانیان سیاسی در زندان مرکزی جو در بحرین با اشاره به شهادت شیخ علی الماحوزی تأکید او به تلاش برای تحقق حق و از بین بردن باطل افتخار می‌کرد و سرانجام جان و خون خود را در این راه مقدس فدا کرد.

آنان افزودند: شهادت الماحوزی مسئولیت سنگینی برای ادامه این مسیر بر دوش زندانیان سیاسی گذاشته است و پیمودن این راه بدون بزرگداشت و زنده نگه داشتن یاد چنین شخصیت‌هایی ممکن نخواهد بود.

زندانیان سیاسی بحرین همچنین با ابراز افتخار نسبت به این شهید اعلام کردند که او در خطوط تماس با دشمن صهیونیستی در جنوب لبنان به شهادت رسیده است. 

آنان خواستار بررسی زندگی و سیره او شدند تا دلایل و انگیزه‌هایی که موجب شد این عالم دینی در چنین موقعیتی حضور پیدا کند، بهتر شناخته شود.

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