نهاد اسلامی آمریکا در اعتراض به تصمیم جنجالی ایالت فلوریدا شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی و شاخه این نهاد در فلوریدا با حمایت اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا اعلام کرده‌اند که اقدام مقام‌های ایالت فلوریدا، فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری این دو نهاد را با خطر جدی مواجه کرده است. این سازمان‌ها تأکید کردند قانون جدید فلوریدا بدون طی روند قضایی و بدون فراهم‌کردن فرصت مؤثر برای دفاع، اختیار گسترده‌ای برای اعمال محدودیت علیه سازمان‌های مدنی به مقام‌های اجرایی ایالت می‌دهد.

این شکایت پس از آن مطرح شد که ران دسنتیس، فرماندار فلوریدا، و دیگر اعضای کابینه ایالتی در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ به تعیین شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی و شاخه فلوریدای آن به عنوان «سازمان‌های تروریستی داخلی» رأی دادند. شاکیان این اقدام را ناقض حقوق مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا و حق برخورداری از روند قانونی دانسته و تأکید کرده‌اند که هیچ‌یک از این دو نهاد پیش از این در ارتباط با فعالیت تروریستی تحت تعقیب یا محکومیت کیفری قرار نگرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، در صورت اجرای این تصمیم از پنجم نوامبر، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه فعالیت سازمان‌های هدف اعمال خواهد شد و نقض این ممنوعیت‌ها می‌تواند مجازات‌های کیفری سنگینی به دنبال داشته باشد. شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی و شاخه فلوریدای آن از دادگاه خواسته‌اند اجرای این تصمیم را متوقف کرده و مقام‌های فلوریدا را از اعمال مجازات‌های پیش‌بینی‌شده علیه این دو نهاد و افراد مرتبط با آنها منع کنند.

شاخه فلوریدای شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی اعلام کرده است که از جمله فعالیت‌های این نهاد، ارائه خدمات حقوقی رایگان به ساکنان فلوریدا در پرونده‌های مربوط به تبعیض دولتی و شغلی، کمک به افراد در روندهای مهاجرتی و حمایت از حقوق مدنی است.

اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا و دیگر وکلای این پرونده نیز هشدار داده‌اند که اجرای این تصمیم می‌تواند پیامدهایی فراتر از شورای روابط آمریکایی ـ اسلامی و شاخه فلوریدای آن داشته باشد و فعالیت سایر نهادهای مدنی و گروه‌هایی را که مورد مخالفت مقام‌های ایالتی قرار می‌گیرند، تحت تأثیر قرار دهد.

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