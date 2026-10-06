  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آمریکا

تصمیم تازه ترامپ برای مهار گرانی سوخت در پی جنگ علیه ایران

۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۸
کد مطلب: 1874393
تصمیم تازه ترامپ برای مهار گرانی سوخت در پی جنگ علیه ایران

در پی افزایش شدید قیمت گازوئیل در آمریکا، دونالد ترامپ با صدور دستور اجرایی، استفاده عمومی از گازوئیل قرمزِ معاف از مالیات را برای شهروندان این کشور مجاز کرد.

 به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با امضای دستور اجرایی به تمام شهروندان این کشور اجازه داد از گازوئیل قرمز رنگ که معاف از مالیات بوده و معمولا برای ماشین آلات کشاورزی به کار برده می شود استفاده کنند.

این اقدام ترامپ بعد از افزایش شدید قیمت سوخت به ویژه گازوئیل به دلیل تجاوز علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز آن هم چند هفته مانده به انتخابات میان دوره ای آمریکا صورت می گیرد.

پیش از این مجوز استفاده از گازوئیل قرمز رنگ تنها در خارج از مسیرهای هموار داده می شد و خرید آن معاف از مالیات بود.

قیمت گازوئیل در آمریکا از رقم بی سابقه ۶ دلار در هر گالن طی هفته های گذشته عبور کرده است.

............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha