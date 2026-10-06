انصارالله یمن: عربستان باید منتظر پیامدهای سنگین حملات هوایی باشد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله یمن به عربستان سعودی هشدار داد که ادامه حملات هوایی این کشور به یمن و وارد شدن تلفات به غیرنظامیان، پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد داشت.

عبدالسلام گفت: رژیم آل‌سعود با وجود تجاوز نظامی به یمن در سال ۲۰۱۵ و شکست‌های مستمر پس از آن، بار دیگر ادامه تجاوز نظامی و محاصره یمن را اعلام کرده است.

وی افزود: حاکمان سعودی طی سال‌های گذشته در تجاوز نظامی علیه یمن با ناکامی‌های پی‌درپی مواجه شده‌اند و پس از شکست نیروهای وابسته به خود در یمن، اکنون به حمله مستقیم علیه این کشور روی آورده‌اند.

سخنگوی انصارالله گفت: رژیم آل‌سعود تاکنون ده‌ها بار مرتکب جنایت جنگی شده و امروز نیز چندین استان یمن هدف حملات هوایی عربستان قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: جنگنده‌های سعودی مناطق مسکونی را بمباران کرده و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهند.

عبدالسلام در پایان هشدار داد که این اقدامات مجرمانه، پیامدهای سنگینی به دنبال خواهد داشت و عربستان باید خود را برای اقدامات متقابل انصارالله آماده کند.

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