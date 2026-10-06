دفع تحرکات مزدوران سعودی در المخا و ذو باب

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک کارشناس امور نظامی یمن از ناکامی نیروهای وابسته به عربستان سعودی در پیشروی در مناطق المخا و ذو باب و عقب‌نشینی آنها از این مناطق خبر داد.

عبدالغنی الزبیدی، کارشناس امور نظامی یمن، در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد: عناصر وابسته به دشمن سعودی که قصد پیشروی در منطقه المخا را داشتند، با مقاومت نیروهای یمنی عقب رانده شدند.

وی افزود: نیروهای وابسته به عربستان در منطقه ذو باب نیز پس از پیشروی محدودی که مدت کوتاهی ادامه داشت، مجبور به عقب‌نشینی شدند.

پیش از این نیز یک منبع نظامی بلندپایه یمنی به المیادین گفته بود نیروهای مسلح این کشور بیش از دو هزار کیلومتر از اراضی استان تعز را آزاد کرده و عناصر وابسته به عربستان را از مناطق المعافر و المواسط بیرون رانده‌اند.

این منبع همچنین از ورود نیروهای یمنی به منزل رشاد العلیمی، رئیس شورای ریاستی مورد حمایت عربستان، خبر داد و تأکید کرد تصمیم مربوط به عفو عمومی در تعز همچنان برقرار است و مناطق آزادشده در وضعیت ثبات و امنیت قرار دارند.

وی هشدار داد نیروهای وابسته به عربستان در هر منطقه‌ای که حضور داشته باشند، هدف قرار خواهند گرفت و ریاض مسئول پیامدهای ادامه این تجاوزات خواهد بود.

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