سنگ‌ بنای نخستین آرامستان اسلامی ووپرتال آلمان پس از ۱۸ سال گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، سنگ‌بنای نخستین گورستان اسلامی شهر ووپرتال آلمان با حضور مسئولان شهری، نمایندگان نهادهای اسلامی و جمعی از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی این شهر گذاشته شد؛ پروژه‌ای که پس از حدود ۱۸ سال برنامه‌ریزی و عبور از موانع اداری و حقوقی وارد مرحله اجرایی شده است.

این گورستان اسلامی در زمینی به مساحت حدود ۱۹ هزار مترمربع و در مجاورت گورستان‌های مسیحیان و یهودیان احداث خواهد شد. در مراسم سنگ‌بنای این پروژه حدود ۱۰۰ نفر از نمایندگان جامعه شهری، سیاست، مدیریت شهری و جوامع دینی حضور داشتند و میریام شرف، شهردار ووپرتال، نیز سرپرستی افتخاری این پروژه را بر عهده گرفته است.

سامیر بوعیسا، رئیس بنیاد آرامستان اسلامی ووپرتال و نایب‌رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان، با اشاره به روند طولانی اجرای این طرح، آن را نتیجه سال‌ها تلاش افراد و نهادهای مختلف دانست. وی تأکید کرد که هدف این پروژه تنها ایجاد یک محل دفن نیست، بلکه پذیرش اجتماعی و به‌رسمیت‌شناختن حق مسلمانان برای برخورداری از گورستانی متناسب با آیین‌های دینی آنان نیز اهمیت داشته است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در مرحله نخست حدود هزار محل دفن در این گورستان ایجاد خواهد شد و پیش‌بینی شده است این بخش تا مارس ۲۰۲۷ به پایان برسد. در مراحل بعدی نیز قرار است فضایی برای دیدار، ارتباط و تعامل اجتماعی در این مجموعه ایجاد شود که برای بازدیدکنندگان نیز قابل استفاده خواهد بود.

گزارش تأکید می‌کند که اهمیت این پروژه فراتر از شهر ووپرتال است؛ زیرا برای بسیاری از مسلمانانی که دهه‌هاست در آلمان زندگی می‌کنند، این کشور محل زندگی، تشکیل خانواده و در نهایت محل دفن آنان است. از این منظر، گورستان اسلامی ووپرتال نمادی از حضور، تعلق و به‌رسمیت‌شناختن تنوع دینی در جامعه آلمان خواهد بود.

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