به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات از انهدام ۳ هسته‌ی عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری در جنوب شرق خبر و هلاکت و بازداشت ۱۲ تروریست خبر داد.

متن کامل اطلاعیه بدین شرح است:

بسمه تعالی

به‌ استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در پرتو الطاف الهی، سربازان گمنام امام‌ زمان(عج) دراداره‌کل اطلاعات سیستان و بلوچستان بر اساس گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند ۳ هسته‌ی سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی را در شهرستان‌های ایرانشهر، سرباز، سراوان و زاهدان و با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان هرمزگان، در شهرستان قشم آن استان، شناسایی و قبل از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی منهدم نمایند. ۲ نفر از این تروریست‌ها در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیده و ۱۰ نفر دیگر از اعضای تیم‌های تروریستی وارداتی دستگیر شدند.

مزدوران وارداتی که با همکاری تنگاتنگ سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی استان دستگیر شدند، دوره‌های آموزش های نظامی، بمب‌گذاری و ترور را در خارج از کشور گذرانده و با قصد تخریب و ایجاد ناامنی وارد کشور شده و در خانه‌های تیمی مستقر شده بودند.

از تروریست‌های دستگیر شده مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط گردید . ‌

همچنین در ادامه سلسله اقدامات مستمر و هدفمند اطلاعاتی در ضربه به باندهای شرارت، سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق شدند دو باند سازمان یافته‌ی شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی را متلاشی و ۵ شرور مسلح را به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات مربوطه دستگیر نمایند.

در پایان ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش فرمایند.

اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان

۱۴ مهر ماه ۱۴۰۵

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