به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از راشا تودی، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد که تحولات اخیر در یمن و عربستان، برگزاری این نشست را به‌صورت فوق‌العاده ضروری کرده و روند نهادینه‌سازی این ائتلاف دفاعی به مراحل پایانی رسیده است.

هاکان فیدان پس از پایان این نشست در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد که این جلسه در ابتدا برای بررسی سازوکارهای نهادینه‌کردن «ائتلاف مکه» برنامه‌ریزی شده بود، اما تحولات میدانی اخیر در یمن و عربستان موجب شد نشست روز دوشنبه به‌صورت استثنایی برگزار شود.

وی افزود که اعضای این ائتلاف در این نشست درباره مسائل اساسی ساختاری و سازمانی، از جمله شکل‌دهی به دبیرخانه ائتلاف و تعیین و تصویب دبیرکل جدید آن گفت‌وگو کردند. به گفته فیدان، وزرای دفاع و رؤسای ستاد کل نیروهای مسلح کشورهای عضو نیز در مذاکرات نظامی، عملیاتی و فنی، تلاش‌های فشرده‌ای انجام داده‌اند و روند تثبیت ساختار نهادی ائتلاف اکنون در مراحل نهایی قرار دارد.

وزیر خارجه ترکیه درباره تحولات یمن نیز گفت اعضای «ائتلاف مکه» راه‌های ممکن برای حل مسئله یمن از طریق گفت‌وگو و روش‌های مسالمت‌آمیز را بررسی کردند.

فیدان همچنین بر «اراده قوی» رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در قبال این پرونده تأکید کرد و مدعی شد مجموعه‌ای از تصمیم‌های مهم برای تبدیل این اراده به اقدامات عملی اتخاذ شده است. وی در پایان، نشست ریاض را روزی پربار توصیف کرد که طی آن مسیر آینده «ائتلاف مکه» در ابعاد نهادی، نظامی و فنی و نحوه مواجهه این ائتلاف دفاعی مشترک با چالش‌های منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.

خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان نیز گفت نشست کمیته کمیته مکه بر ایستادگی متحد کشورهای عضو و فعال‌سازی بازدارندگی جمعی در برابر حملات علیه عربستان تأکید دارد.

وی افزود بازدارندگی جمعی در برابر حملات علیه عربستان و اماکن مقدس در چارچوب پیمان مکه فعال خواهد شد.

وزارت امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرد عربستان، پاکستان و ترکیه بر محکومیت تلاش برای آنچه "هدف قرار دادن مکه مکرمه و مدینه منوره خوانده شده، تأکید کرده‌اند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که سه کشور مذکور درباره تأمین نیروها و توانمندی‌های نظامی در چارچوب توافق مکه به توافق رسیدند.

در پایان نشست ریاض، سه کشور تصمیم گرفتند تعهدات خود در زمینه دفاع مشترک را به صورت فوری وارد مرحله اجرایی کنند.

بر اساس بیانیه مشترک منتشرشده پس از این نشست، کشورهای عضو ائتلاف توافق کردند اقدامات لازم برای تأمین نیروها و توانمندی‌های نظامی مورد توافق و استقرار سریع آنها در عربستان سعودی را آغاز کنند.

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