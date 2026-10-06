روایت سفیر ایران از صبح روز ۷ اکتبر و تماس با شهید نصرالله و انفجار پیجرها/ جبهه مقاومت از جزئیات طوفان الاقصی اطلاعی نداشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مجتبی امانی، سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در لبنان، با تشریح تحولات پس از عملیات ۷ اکتبر گفت: جبهه مقاومت از جزئیات این عملیات اطلاع نداشت و مباحث مطرح‌شده درباره چرایی بی‌اطلاعی مقاومت یا ورود نیافتن حزب‌الله به جنگ تمام‌عیار، بخشی از فضایی بود که پس از عملیات شکل گرفت.

امانی که در نشست ستاد مرکزی بزرگداشت سومین سالگرد طوفان الاقصی سخن می‌گفت، با اشاره به حضور حدود دو سال و نیمه خود در لبنان به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران، گفت پس از عملیات طوفان الاقصی این پرسش مطرح شد که چرا جبهه مقاومت از عملیات اطلاع نداشته است.

وی افزود: واقعیت این بود که جبهه مقاومت از عملیات اطلاع نداشت و حماس برای اجرای چنین عملیاتی نیازمند حفظ کامل سکوت اطلاعاتی بود.

وی با روایت تماس خود با شهید سیدحسن نصرالله در صبح ۷ اکتبر گفت: در ساعات ابتدایی صبح، زمانی که اخبار اولیه درباره کشته‌شدن حدود ۱۰۰ اسرائیلی منتشر شده بود، با اینکه معمولاً در این ساعت مزاحم جناب سیدحسن نصرالله نمی‌شدیم، اما تماس گرفتم و از شهید نصرالله درباره صحت این آمار پرسیدم و او پاسخ داد که تعداد کشته‌ها بسیار بیشتر از این ارقام است. مشخص بود که سید در جریان اخبار بعد از عملیات طوفان الاقصی قرار گرفته است.

سفیر سابق ایران در لبنان ادامه داد: پس از آغاز عملیات، جلسات متعددی در لبنان برگزار شد و شهید حسین امیرعبداللهیان نیز پنج روز پس از حادثه به لبنان سفر کرد و در مدت حضور خود با شهید سیدحسن نصرالله، فرماندهان مقاومت و رهبران سیاسی مقاومت و گروه‌های فلسطینی دیدار و گفت‌وگو داشت.

سه سناریو برای ادامه جنگ

امانی با اشاره به شرایط روزهای نخست جنگ گفت در آن مقطع سه احتمال درباره نحوه ادامه درگیری مطرح بود؛ نخست، جنگ گسترده، دوم، جنگ محدود در جغرافیایی مشخص و سوم، پیگیری یک رویکرد سیاسی و رسانه‌ای با محوریت مظلوم‌نمایی و ادامه روند عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی.

به گفته وی، در سناریوی دوم، درگیری می‌توانست مانند برخی جنگ‌های پیشین حزب‌الله با رژیم صهیونیستی یا درگیری‌های حماس و جهاد اسلامی، در محدوده مشخصی ادامه پیدا کند.

امانی افزود: سناریوی دیگری که به گفته او مورد نظر بنیامین نتانیاهو بود، استفاده از ظرفیت سیاسی و رسانه‌ای عملیات ۷ اکتبر، طرح ادعای مظلومیت و ادامه روند عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی بود.

وی گفت از نظر او، رژیم صهیونیستی پس از جنگ ۲۰۰۶ به‌تدریج رویکرد خود را تغییر داده و از تلاش برای وادار کردن مقاومت به تسلیم، به سمت تلاش برای از بین بردن محور مقاومت حرکت کرده است.

روایتی از حادثه تروریستی انفجار پیجرها

سفیر سابق ایران در لبنان در بخش دیگری از سخنانش به انفجار پیجرها در لبنان پرداخت و گفت طبق اطلاعاتی که مطرح شده بود، حدود ۱۵ هزار پیجر برای استفاده در یک عملیات علیه نیروهای حزب‌الله آماده شده بود.

امانی اظهار کرد: استفاده زودهنگام از این تجهیزات باعث شد ظرفیت مورد نظر برای استفاده از آنها در یک عملیات گسترده‌تر از بین برود.

وی گفت: در زمان انفجار پیجرها نیز معتقد بوده است که این اقدام در مقطع مناسبی انجام نشده و اگر این تجهیزات همزمان با یک عملیات نظامی و ورود زمینی نیروها مورد استفاده قرار می‌گرفت، آثار آن می‌توانست متفاوت باشد.

وی با اشاره به انتقادهایی که در داخل رژیم صهیونیستی درباره زمان استفاده از پیجرها مطرح شده است، گفت نتانیاهو درباره زمان اجرای این عملیات با انتقادهایی مواجه شده است.

سیاست سیدحسن نصرالله مانع گسترش جنگ شد

امانی در ادامه با اشاره به عملکرد حزب‌الله در جریان جنگ گفت: به نظر او، سیاست شهید سیدحسن نصرالله موجب شد جنگ به یک درگیری گسترده تبدیل نشود.

وی افزود: جنگ گسترده یکی از گزینه‌های مورد نظر نتانیاهو بود و هدف او از این سناریو، وارد کردن آمریکا به جنگ بود. شهید سیدحسن نصرالله در مدیریت عملیات نظامی حزب‌الله، سطحی از تحمل را در نظر گرفته بود که از ورود مستقیم آمریکا به درگیری جلوگیری کند.

امانی همچنین به تفاوت رویکرد دولت‌های بایدن و ترامپ در قبال جنگ اشاره کرد و گفت در دوره بایدن، ملاحظاتی درباره نحوه ادامه جنگ وجود داشت و با روی کار آمدن ترامپ، شرایط برای نتانیاهو تغییر کرد.

طوفان الاقصی روند عادی‌سازی را با چالش مواجه کرد

سفیر سابق ایران در لبنان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: عملیات طوفان الاقصی از یک سو روند عادی‌سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی را با چالش مواجه کرد و از سوی دیگر، موجب شد رژیم صهیونیستی نتواند برنامه نظامی خود را مطابق برخی اصولی که برای عملیات‌های نظامی دنبال می‌کند، به‌طور کامل اجرا کند.

امانی سه اصل اطلاعات دقیق درباره دشمن، وارد کردن ضربه قاطع و حفظ و تثبیت دستاوردهای عملیاتی پس از جنگ را از اصول مورد توجه رژیم صهیونیستی برشمرد و گفت در شرایط ایجادشده پس از طوفان الاقصی، اجرای این برنامه با مشکلاتی مواجه شد.

وی همچنین با اشاره به جنگ سال ۱۹۶۷ و درگیری‌های رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی، گفت این رژیم در مقاطع مختلف تلاش کرده است پس از عملیات نظامی، مناطق به دست آمده را حفظ و تثبیت کند.

نتیجه جنگ را خداوند تعیین می‌کند

امانی در پایان سخنان خود با اشاره به تحولات سه سال گذشته گفت: علی رغم اینکه شماری از رهبران و فرماندهان مقاومت، از جمله شهید سیدحسن نصرالله و شهید اسماعیل هنیه را از دست دادیم، اما منطقه پس از جنگ در حال ورود به مرحله‌ای از بازتعریف شرایط سیاسی و امنیتی است.

سفیر سابق ایران در لبنان همچنین به گفت‌وگوی خود با «منیر شفیق» در روزهای ابتدایی جنگ غزه اشاره کرد و گفت هنگامی که از افزایش شمار شهدا و مجروحان ابراز نگرانی کردم، شفیق در پاسخ این تلفات را بخشی از هزینه مبارزه برای آزادی فلسطین دانسته است.

امانی در جمع‌بندی سخنان خود گفت: «همیشه افراد با نیت خوب و با نیت مؤمنین وارد می‌شوند و نتیجه را خداوند می‌دهد» و افزود: محور مقاومت همچنان در مسیر مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارد و تحولات سه سال گذشته نیز تردیدهایی درباره آینده این رژیم و میزان توانایی آمریکا برای حمایت از آن ایجاد کرده است.

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