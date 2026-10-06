به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام علی نوری، در نشست سالانه ائمه جمعه مراکز شهرستان‌های سراسر کشور که با عنوان «محراب تا میدان» برگزار شد، بر ضرورت تقویت نقش راهبری ائمه جمعه در حوزه مسجد و ایجاد سازوکارهای مشخص برای تبدیل این راهبری به اقدام عملی تأکید کرد.

دبیر قرارگاه ملی مسجد، راهبری مسجد را از مأموریت‌های مهم ائمه جمعه دانست و گفت: تحقق این مأموریت نیازمند شناخت دقیق مسائل شهرستان، برنامه عملیاتی، تقسیم کار روشن و استفاده از ظرفیت‌های موجود است.

حجت‌الاسلام نوری ادامه داد: امام جمعه باید ضمن حفظ جایگاه راهبری و سیاست‌گذاری، از ورود مستقیم و فرسایشی به امور اجرایی پرهیز کرده و از ظرفیت دبیر امور مساجد به‌عنوان دستیار و سازوکار اجرایی خود استفاده کند.

وی انتخاب دبیر مناسب را یکی از گام‌های کلیدی در ساماندهی امور مساجد دانست و بر ضرورت اعتباربخشی به این جایگاه، صدور حکم رسمی، اختصاص فضای کاری، تعیین اختیارات، حضور در شوراها و حمایت میدانی و مالی از دبیران تأکید کرد.

حجت‌الاسلام نوری همچنین ثبات در این جایگاه، آموزش مستمر و استفاده از نیروهای جوان، متعهد و متخصص را ضروری دانست.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، از «باور و اشراف» به مأموریت مسجد به‌عنوان پیش‌نیاز راهبری یاد کرد و افزود: ساختار امور مساجد برای ایجاد تشکیلات موازی نیست، بلکه با هدف تکمیل شبکه امامت، هماهنگی میان دستگاه‌ها و کاهش موازی‌کاری شکل گرفته است.

وی تشکیل قرارگاه شهرستانی، کمیته‌های تخصصی، حلقه‌های اندیشه‌ورزی و شبکه‌سازی میان ائمه جماعات را از ابزارهای تقویت راهبری برشمرد و گفت: مسائل مسجد باید تا حد امکان در شهرستان شناسایی و حل شود و استان بیشتر نقش پشتیبان و ناظر داشته باشد.

حجت‌الاسلام نوری همچنین بر ساماندهی انتصابات ائمه جماعات، توجه به تفاوت شرایط افراد، تقویت ارتباط با بسیج، و استفاده از ظرفیت سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی تأکید کرد.

وی «برقرار بودن مسجد» را نیز یکی از محورهای اصلی دانست و پیشنهاد کرد مساجد بر اساس موقعیت و مأموریت، سطح‌بندی شوند؛ از جمله مساجد پرچمدار، پشتیبان و کفیل.

حجت‌الاسلام نوری افزود: این سطح‌بندی باید مبنای تدوین نقشه عملیاتی برای احیا، عمران، نوسازی، انتصاب، آموزش و توانمندسازی ائمه جماعات قرار گیرد تا مدیریت مساجد از تصمیم‌های موردی به یک برنامه منسجم و قابل ارزیابی تبدیل شود.

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