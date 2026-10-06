روز معلم در افغانستان؛ رنج معلمان شیعه از وضعیت بد اقتصادی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از معلمان شیعه افغانستانی با شکایت از تشدید بحران اقتصادی می‌گویند ارائه آموزش و پرورش استاندارد در جامعه بدون پشتوانه مردمی و مالی دشوار است.

این اظهارات به مناسبت روز معلم در افغانستان مطرح شده است. همه‌ساله سیزدهم مهر (5 اکتبر) که روز جهانی معلم است، به‌عنوان روز معلم در افغانستان نیز گرامی‌داشته می‌شود و این مناسبت در شرایطی فرا می‌رسد که از یک‌سو میلیون‌ها دختر افغان از آموزش محروم هستند و از سوی دیگر، مدارس و معلمان با بحران شدید اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

اغلب معلمان در افغانستان ماهانه بین هفت تا نُه هزار افغانی حقوق دریافت می‌کنند، اما این رقم در مدارس خصوصی به‌مراتب کمتر است.

یاسمین علی‌زاده از معلمان شیعه کابل است که چهار سال است در یکی از مدارس خصوصی غرب کابل به تدریس مشغول است.

خانم علی‌زاده به خبرنگار ابنا می‌گوید ماهانه پنج هزار افغانی حقوق می‌گیرد و اگر زمینه اشتغال دیگری برای زنان وجود داشت، این شغل را ترک می‌کرد.

به گفته او، بحران اقتصادی خانواده‌ها روزبه‌روز شدیدتر می‌شود و بسیاری از دختران تحصیل‌کرده و معلمان ناچارند با همین درآمد کم به کار خود ادامه دهند.

او معتقد است معلمان در سایر کشورهای جهان از حمایت‌های ویژه‌ای برخوردارند، اما در افغانستان سال‌هاست که کمترین توجه به معلمان نمی‌شود و این موضوع باعث شده ارائه آموزش استاندارد به دانش‌آموزان به‌درستی صورت نگیرد.

این معلم شیعه در پاسخ به پرسشی گفت: «وقتی فردی با تکیه بر دانش خود به تدریس روی می‌آورد، بی‌توجهی و نگرانی‌های اقتصادی نه تنها تمرکز او را بر آموزش مختل می‌کند، بلکه انگیزه و اشتیاقش را هم از بین می‌برد. این چالش زمانی حل می‌شود که معلم مورد توجه ویژه دولت قرار گیرد؛ چیزی که در سایر کشورها وجود دارد.»

شایان ذکر است در حکومت سابق افغانستان نیز چندین‌بار برنامه‌های ملی از جمله توزیع زمین و خانه برای معلمان طراحی شده بود، اما هیچ‌کدام از این برنامه‌ها عملی نشد.

علاوه بر این، بسیاری از معلمان در افغانستان از فقیرترین افراد جامعه به‌شمار می‌روند که نه سرپناهی دارند و نه از هیچ حمایتی برخوردارند.

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