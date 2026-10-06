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انهدام باقیمانده تیم ترور علمای اهل‌سنت و نیروهای فراجا

۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۵
کد مطلب: 1874526
انهدام باقیمانده تیم ترور علمای اهل‌سنت و نیروهای فراجا

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در ادامه تلاش های جامعه اطلاعاتی برای شناسایی تروریست های آمریکایی صهیونسیتی، از انهدام کامل یک تیم تروریستی تکفیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان و نیز ترور دو نفر از نیروهای خدوم فراجا دست داشتند، شناسایی و تحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در این اطلاعیه آورده است:

در ادامه تلاش های جامعه اطلاعاتی برای شناسایی تروریست های آمریکایی صهیونسیتی، با عنایات الهی تیم تروریستی تکفیری که در ترور علمای اهل سنت استان، شهید مولوی یوسف گرگیچ و شهید مولوی محمد انور ریگی و نیز ترور دو نفر از نیروهای خدوم فراجا در قطار خنجک زاهدان در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ دست داشتند، شناسایی و تحت تعقیب اطلاعاتی قرار گرفته و به طور کامل منهدم شد.

در ادامه شناسایی سایر عناصر و پشتیبانان تیم منهدم شده در منزل آب زاهدان، تعداد ۲ نفر دیگر از اعضا این تیم در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ به هلاکت رسیدند.

در مجموع تعداد ۸ نفر از این تیم تروریستی به هلاکت رسیده و تعداد چهار نفر دیگر نیز دستگیر شدند.

قرارگاه قدس ضمن تشکر از مردم شریف استان به خاطر همکاری و ارائه گزارش از مخفی گاه های تروریست ها به برخی فریب خوردگان هشدار می دهد که فریب مزدوران صهیونی ـ آمریکایی را نخورند.

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