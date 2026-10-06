به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در استان هرات افغانستان اعلام کرد خرید و فروش وسایل و بازی با بادبادک (کاغذپران) در این استان ممنوع است.

عزیزالرحمان مهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات گفت این ممنوعیت بر اساس «درخواست‌های مکرر شهروندان» وضع شده است. او افزود به محتسبان این اداره دستور داده شده از فروش بادبادک و نخ آن در سطح شهر جلوگیری کنند.

به گفته مهاجر، تصمیم منع فروش بادبادک و بازی با آن در مکان‌های عمومی پس از شکایت مردم از ایجاد مزاحمت این بازی و درخواست‌های مکرر برای جلوگیری از آن گرفته شده است. مهاجر ادعا کرد بازی با بادبادک و نخ آن در برخی موارد باعث حوادث ترافیکی، آزار شهروندان و جراحت کودکان شده است.

این ممنوعیت یادآور سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان در دوره نخست حاکمیت‌شان بر افغانستان (۱۳۷۵-۱۳۸۰) است. در آن سال‌ها نیز بازی با بادبادک به‌طور کامل ممنوع شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر وقت، دلایل مختلفی برای این ممنوعیت اعلام می‌کرد؛ از جمله اینکه این بازی باعث قمار و شرط‌بندی می‌شود، کودکان را از تحصیل و نماز بازمی‌دارد، خطر سقوط از پشت‌بام‌ها را به همراه دارد و حتی ممکن است باعث شود افراد از پشت‌بام‌ها به حیاط خانه‌های همسایه نگاه کنند.

شاهدان می‌گویند در آن دوره، مغازه‌های فروش بادبادک تعطیل و موجودی‌شان سوزانده می‌شد، فروشندگان بازداشت و حتی زندانی می‌شدند و کسانی که در حال بازی دیده می‌شدند، مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند.

این ممنوعیت دوره نخست حکومت طالبان بخشی از مجموعه گسترده‌ای از محدودیت‌ها بود که موسیقی، تلویزیون، نگه داشتن پرندگان و بسیاری از سرگرمی‌های سنتی مردم افغانستان را نیز شامل می‌شد.

پس از سقوط طالبان در سال ۱۳۸۰، بادبادک‌بازی به‌عنوان یکی از محبوب‌ترین سرگرمی‌های سنتی افغانستان، به‌ویژه در کابل و شهرهای بزرگ، دوباره رونق گرفت و حتی به نمادی از آزادی تبدیل شد. اما از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، این گروه بار دیگر بسیاری از بازی‌ها و سرگرمی‌های محلی و سنتی را به بهانه ایجاد ناامنی و مزاحمت ممنوع کرده است.

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