نیروهای مسلح یمن: بیش از ۲۰۰ نیروی سعودی کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن، در بیانیه‌ای که امروز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد نیروهای یمنی ده‌ها حمله را علیه تحرکات و تجمعات نیروهای سعودی در مناطق رأس‌العاره و السقیا انجام داده‌اند.

وی مدعی شد: این عملیات‌ها به کشته و زخمی شدن بیش از ۲۰۰ نفر از نیروهای سعودی و همچنین سوختن شماری از خودروهای نظامی منجر شده است.

سریع افزود که تلفات انسانی و میدانی نیروهای سعودی در جریان این درگیری‌ها بی‌سابقه بوده و نیروهای مسلح یمن همچنان کنترل مواضع و دستاوردهای میدانی خود را در اختیار دارند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از اجرای ده‌ها حمله دیگر علیه تجمعات نیروهای سعودی در شرق استان الجوف خبر داد و افزود: این عملیات‌ها به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از نیروها و آتش گرفتن تعدادی از خودروهای نظامی منجر شده است.

وی در ادامه از انجام عملیات‌های دیگری علیه تجمعات نیروهای سعودی در شرق رغوان در استان مأرب خبر داد و گفت این حملات نیز به کشته و زخمی شدن شماری از نیروها و سوختن تعدادی از خودروهای نظامی منجر شده است.

سریع همچنین تأکید کرد روایت‌ها و مطالبی که طرف مقابل درباره تحولات میدانی منتشر می‌کند، بازتاب‌دهنده واقعیت وضعیت در میدان نیست.

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