به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (اوچا) امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این بودجه در شرایطی به افغانستان اختصاص یافته است که ۲۱.۹ میلیون نفر در این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و تاکنون تنها حدود ۳۱ درصد از طرح بشردوستانه سال ۲۰۲۶ تأمین مالی شده است.

تام فِلِچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امداد اضطراری، نیز اعلام کرده است که اختصاص ۱۶۰ میلیون دلار از صندوق مرکزی واکنش اضطراری سازمان ملل برای رسیدگی به ۱۲ بحران بشردوستانه در دنیا با کمبود بودجه تصویب شده است.

به گفته فلچر، از این مبلغ، ۱۰ میلیون دلار برای اطمینان از دسترسی افراد دارای معلولیت به کمک‌های بشردوستانه اختصاص خواهد یافت. او گفته است این کمک‌ها قرار است به حدود ۸۷ میلیون نفر در مناطق مختلف جهان برسد و «زمان برای تلف کردن نداریم».

اوچا پیش‌تر نیز بارها نسبت به کمبود شدید منابع مالی برای پاسخ به نیازهای مردم افغانستان هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته است برای جلوگیری از تشدید بحران انسانی، تأمین بودجه طرح بشردوستانه این کشور را در اولویت قرار دهد.

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