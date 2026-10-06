اجاره سنگین طالبان بر مالکان شیعه شهرک امید سبز کابل

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در کابل می‌گویند هیأتی از وزارت عدلیه/دادگستری و اداره اراضی طالبان روز گذشته (دوشنبه ۱۳ مهر) با مراجعه به شهرک امید سبز، خانه‌های ساکنان را بررسی و فرم‌هایی را با عنوان قرارداد املاک میان آنان توزیع کرده است. منابع می‌گویند از ساکنان خواسته شده این فرم‌ها را تکمیل و امضا کنند.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان برای هر اتاق مسکونی ماهانه چهار هزار افغانی اجاره تعیین کرده‌اند و اعلام کرده‌اند این مبلغ از اول اردیبشهت سال جاری محاسبه می‌شود؛ بنابراین مالکان باید کرایه شش ماه گذشته را نیز پرداخت کنند. در صورت خودداری از پرداخت، خانه‌ها مهروموم و ساکنان ملزم به تخلیه خواهند شد.

منابع تآکید کردند که طالبان به مستأجران نیز گفته‌اند از این پس اجاره خانه‌هایشان را به حساب بانکی وزارت عدلیه واریز کنند. در همین حال، نسخه‌ای از فرم توزیع‌شده که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، با عنوان «ورق قرارداد جایدادهای کرایی استرداد شده» از سوی ریاست عمومی اراضی طالبان صادر شده و شامل مشخصات مستأجر، نشانی ملک، نوع تصرف و میزان اجاره است.

یکی از ساکنان به رسانه‌ها گفته است برای خانه چهار اتاقه خود باید ماهانه ۱۶ هزار افغانی اجاره بپردازد. ساکنان می‌گویند خانه‌هایشان را با هزینه شخصی ساخته و زمین آن را نیز خریداری کرده‌اند و تعیین اجاره از سوی طالبان را به معنای زیر سؤال رفتن مالکیت خود می‌دانند.

همچنین منابع می‌گویند طالبان به مالکان خانه‌هایی که در خارج از افغانستان زندگی می‌کنند، هشدار داده‌اند وسایل خانه‌های خود را خارج نکنند؛ در غیر این صورت، اموال آنان ضبط خواهد شد.

این اقدام در ادامه مناقشه بر سر مالکیت زمین‌های شهرک شیعه‌نشین امید سبز کابل صورت می‌گیرد. در اردیبهشت امسال، محکمه اختصاصی طالبان برای رسیدگی به پرونده‌های زمین‌های غصب‌شده، بیش از ۱۵۰۰ جریب از زمین‌های این شهرک را «امارتی و دولتی» اعلام کرد. طالبان پس از آن به ساکنان دستور تخلیه دادند و وزارت عدلیه نیز این تصمیم را اجرایی کرد.

در مرداد امسال نیز، وزیر عدلیه طالبان نمایندگان نواحی و امامان مساجد شهرک را احضار و دستور تخلیه خانه‌ها را صادر کرده بود. همچنین خریدوفروش و اجاره خصوصی در این شهرک ممنوع اعلام شده بود.

ساکنان امید سبز می‌گویند اسناد مالکیت خانه‌هایشان معتبر است و زمین‌ها را با پرداخت پول و از طریق معاملات رسمی خریداری کرده‌اند. آنان نسبت به ادامه فشارها و احتمال از دست دادن خانه‌های خود ابراز نگرانی کرده‌اند.

شهرک امید سبز، که در غرب کابل قرار دارد، عمدتاً محل سکونت هزاره‌ها و شیعیان است و در ماه‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره اعتراض ساکنان به تصمیم طالبان برای دولتی اعلام کردن زمین‌های این شهرک منتشر شده است.

شیعیان کابل این فشار وزارت عدلیه طالبان برای تصاحب زمین‌ها و خانه‌هایشان را ظلم آشکار دانسته و حتی نمایندگانی برای بررسی موضوع و دادخواهی نزد رهبر طالبان در قندهار ارسال کردند، اما پاسخی دریافت نکردند.

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