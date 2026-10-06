به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـاسحاق بریک، ژنرال بازنشسته رژیم صهیونیستی، در مقاله‌ای در روزنامه معاریو هشدار داد که این رژیم با مجموعه‌ای از بحران‌های داخلی و خارجی مواجه است که آینده آن را تهدید می‌کند و توانایی ادامه حیات در سال‌های آینده را زیر سؤال برده است.

بریک گفت که بحران‌های موجود دیگر از یکدیگر جدا نیستند. برای نمونه، کاهش توان اقتصادی بر حوزه‌های آموزش، پزشکی، علوم و فناوری، دانشگاه‌ها، زیرساخت‌ها، تولید و پژوهش اثر می‌گذارد و در نهایت به تضعیف ارتش و مهاجرت نیروهای متخصص از این رژیم منجر می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آینده چگونه خواهد بود، گفت: وقتی از من درباره آینده سؤال می‌شود، با یک پرسش پاسخ می‌دهم: آیا اصلاً چند سال دیگر اینجا خواهیم بود؟ تداوم حیات اسرائیل مستلزم رسیدگی همزمان به مجموعه‌ای از مسائل مرتبط با یکدیگر است و برخی از این مسائل به نقطه بی‌بازگشت نزدیک شده است.

بریک، خروج از وضعیت انکار و پذیرش واقعیت را در صدر مسائلی قرار داد که باید به آنها رسیدگی شود.

به گفته وی، جامعه سرزمین‌های اشغالی بر پایه اختلافات سیاسی، دینی و اجتماعی بیش از گذشته دچار شکاف شده و اختلاف میان راست و چپ، مذهبی‌ها و سکولارها و عرب‌ها و یهودیان افزایش یافته است.

وی افزود که در برخی موارد، منافع گروهی بر منافع عمومی غلبه کرده است و مقابله با بحران‌های موجود به وحدت جامعه و تقویت همکاری میان گروه‌های مختلف نیاز دارد.

هشدار درباره کاهش روابط خارجی

این ژنرال بازنشسته همچنین روابط بین‌المللی را یکی از عناصر اساسی ادامه حیات در هر منطقه‌ای دانست و گفت که این روابط با تجارت، اقتصاد، واردات و صادرات، همکاری‌های دانشگاهی، علمی و فناوری، همکاری‌های امنیتی، خرید تسلیحات، ائتلاف‌ها و توافق‌های صلح ارتباط مستقیم دارد.

بریک اذعان کرد که در سال‌های اخیر و همزمان با ادامه جنگ‌ها، روابط رژیم صهیونیستی با آمریکا و کشورهای اروپایی تضعیف شده است و برخی کشورهای اروپایی نیز تحریم‌ها و اقدامات تحریمی علیه شهرک‌ها اتخاذ کرده‌اند. وی هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای رژیم صهیونیستی داشته باشد.

بریک اقتصاد را «ستون فقرات امنیت» توصیف کرد و هشدار داد که تضعیف اقتصاد می‌تواند به کاهش فعالیت‌های کابینه، کاهش اعتماد عمومی، محدود شدن توان بازسازی ارتش پس از جنگ و کند شدن روند توسعه زیرساخت‌ها منجر شود.

وی همچنین از عملکرد رهبری سیاسی اسرائیل انتقاد کرد و انتصاب افراد متخصص و باتجربه در سمت‌های اصلی و مهم را خواستار شد و تأکید کرد که نباید محاسبات سیاسی کوتاه‌مدت در اولویت قرار گیرد.

این ژنرال بازنشسته همچنین به بحران آموزش در سرزمین‌های اشغالی اشاره کرد و گفت که با وجود افزایش قابل توجه بودجه، نتایج آموزشی کاهش یافته است و مشکلات انباشته نظام آموزشی باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

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