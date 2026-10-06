به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خالد قدومی، نماینده جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در تهران، در نشست بررسی عملیات طوفان‌الاقصی که امروز در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: در سومین سالگرد طوفان‌الاقصی، یاد همه مجاهدان و شهدای فلسطین، لبنان، یمن، عراق و ایران، و یاد رهبران و فرماندهان مقاومت، از هنیه، سنوار، عاروری، ضیف و سید نصرالله تا شهید قائد ملت سیدعلی خامنه‌ای را گرامی می‌داریم.

وی درباره علت آغاز عملیات طوفان‌الاقصی و دستاوردهای آن تصریح کرد: سال‌ها اشغال، شهرک‌سازی، تعرض به مسجدالاقصی، محاصره غزه، بازداشت و کشتار فلسطینیان و بی‌اعتنایی جهان به حقوق یک ملت، سرانجام صبر مردم را به پایان رساند.

قدومی گفت: طوفان‌الاقصی، انتخاب نبود؛ یک ضرورت بود. فریاد مردمی بود که سال‌ها ظلم را تحمل کرده بودند، اما کرامت و آزادی خود را فراموش نکرده بودند.

وی گفت: سه سال گذشت؛ رهبران مقاومت ترور شدند، بیش از ۷۳ هزار انسان شهید شدند، غزه ویران شد و مردم با گرسنگی و محاصره روبه‌رو شدند، اما مقاومت خاموش نشد.

نماینده جنبش حماس در تهران گفت: هفتم اکتبر برای اسرائیل یک شکست راهبردی بود و در مقابل، برای فلسطینی‌ها یک پیروزی مهم به حساب می‌آید؛ زیرا فلسطینی‌ها توانستند از موانع و حصارهای امنیتی رژیم عبور کنند و وارد سرزمین‌های اشغالی شوند. اگر امکانات و حمایت بیشتری در اختیارشان بود و جامعه جهانی آنها را تنها نمی‌گذاشت، می‌توانستند دستاوردهای نظامی بیشتری نیز به دست آورند.

قدومی خاطرنشان کرد: هفتم اکتبر نشان داد که اسرائیل آماده نبود و فلسطینی‌ها توانستند آن را غافلگیر کنند. مهم‌تر از همه، فلسطینی‌ها ثابت کردند که با وجود محدودیت‌های شدید جغرافیایی و نظامی، می‌توان اسرائیل را شکست داد. یعنی آن نظریه‌ای که می‌گفت اسرائیل شکست‌ناپذیر است، عملاً شکسته شد.

بازگشت مسئله فلسطین به مرکز توجه جهانی

وی افزود: از طرف دیگر، هفتم اکتبر مسئله فلسطین را دوباره به مرکز توجه محافل بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری و حقوقی برگرداند. امروز دیگر کسی نمی‌تواند مردم فلسطین و مسئله فلسطین را نادیده بگیرد.

قدومی گفت: هفتم اکتبر حتی معادلات منطقه را هم تغییر داد. نشان داد که رابطه با اسرائیل لزوماً یک امتیاز یا راه نجات نیست، بلکه برای بسیاری از کشورها به یک مسئله پیچیده سیاسی و حتی اخلاقی تبدیل شده است.

وی با طرح این سؤال که «اگر طوفان اتفاق نمی‌افتاد، چه می‌شد؟ اگر اصلاً مقاومت فلسطینی وجود نداشت، یا حتی چیزی به نام اندیشه مقاومت وجود نداشت، چه اتفاقی می‌افتاد؟» گفت: دلیل طرح این سؤال این است که برخی از نخبگان، آنچه را بر ملت ما در فلسطین گذشته و به نسل‌کشی انجامیده، به گردن طوفان‌الاقصی می‌اندازند و خسارت‌های محور مقاومت را با متهم کردن این عملیات توجیه می‌کنند.

قدومی تصریح کرد: تاریخ رویارویی صهیونیست‌ها با فلسطینیان از هفتم اکتبر شروع نشده است. اسرائیل در سال ۱۹۴۸ نزدیک به ۶۰۰ روستا را از روی نقشه حذف کرد و کودکان آن روستاها را به آتش کشید. بن‌گوریون گفته بود که اگر این کشتارها نبود، اسرائیل هم شکل نمی‌گرفت.

وی افزود: در سال‌های انتفاضه دوم، شمار شهدای فلسطینی به حدود ۱۲ هزار نفر رسید. ما در آن زمان از مقدسات، سرزمین و شرف خود دفاع می‌کردیم، در حالی که حتی از نظر توان و پیشرفت نظامی، مقاومت فلسطین چیزی شبیه آنچه امروز در اختیار دارد، نداشت.

قدومی گفت: میان جنگ و نسل‌کشی تفاوت وجود دارد. در جنگ، هدف شما این است که بیشترین خسارت نظامی را به دشمن وارد کنید و آسیب به غیرنظامیان، پیامد جانبی و ناخواسته جنگ باشد. اما نسل‌کشی درست در نقطه مقابل آن است؛ یعنی هدف، کشتن یک جامعه و از میان بردن انسان غیرنظامی باشد.

وی گفت: امروز اسرائیل در جامعه بین‌المللی به یک «دولت مطرود» تبدیل شده است؛ آمریکا را از دست داده، اروپا را از دست داده و در عوض، سومالی‌لند را به دست آورده است!

قدومی افزود: اینکه بگویی به آمریکا پناه می‌برم یا به اسرائیل پناه می‌برم، اینجاست که کیسینجر می‌گوید «دشمن آمریکا بودن خطرناک است، اما دوست آمریکا بودن مرگبار است.»

جنگ‌طلب نیستیم اما زیر سلطه نمی‌رویم

وی تأکید کرد: ما جنگ‌طلب نیستیم؛ اما آزاد به دنیا آمده‌ایم و زیر سلطه هیچ‌کس نمی‌رویم، حتی اگر برای حفظ آزادی‌مان مجبور شویم جانمان را فدا کنیم.

قدومی افزود: ما به مذاکرات رفتیم و توافق آتش‌بس را امضا کردیم. از زمان امضای توافق آتش‌بس در غزه، نتانیاهو همچنان از خون کودکان و دختران ما برای کسب منافع سیاسی و انتخاباتی در داخل اسرائیل بهره می‌برد و بیش از ۱۴۰۰ فلسطینی را در خیمه‌هایشان و در اردوگاه‌های آوارگان به شهادت رسانده است.

وی گفت: گذرگاه‌ها باز نشدند و ارتش اسرائیل از غزه عقب‌نشینی نکرد و مواد و تجهیزات بازسازی وارد نشد، اما در عین حال از ما می‌خواهند سلاح‌هایمان را کنار بگذاریم! اینجا سخن امام شهید را به یاد می‌آورم که فرمودند: «اگر طوفان نبود، فلسطینی‌ها باید خودشان آن را به وجود می‌آوردند.»

قدومی گفت: با وجود همه این زخم‌ها، مگر پیامبر خدا(ص) در اُحد زخمی نشد؟ با این حال، خداوند متعال درباره آنان تعبیر کرد که «هیچ آسیبی به آنان نرسیده بود.» پس همه این فداکاری‌ها در راه ادامه این مسیر قابل تحمل است.

وی تصریح کرد: در غزه، بدر اتفاق افتاد؛ غزه، اُحد را تجربه کرد؛ غزه، احزاب را تجربه کرد. و سپس «سوره طوفان» آمد؛ طوفانی که در هفتم اکتبر، یک پیروزی راهبردی برای مظلوم مقتدر رقم زد. اما درباره پیروزی خداوند، در دل من هیچ تردیدی نیست و تا خداوند امری را که باید تحقق یابد، به انجام رساند.

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