۷ اکتبر باید روز یادآوری فلسطین و تجدید همبستگی با مظلومان باشد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی، رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص)، تأکید کرد: ۷ اکتبر باید به‌عنوان روزی برای فراموش نکردن مسئله فلسطین، اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و بیداری امت اسلامی گرامی داشته شود.

وی اظهار کرد: عملیات طوفان الاقصی بار دیگر مسئله فلسطین را در سطح جهانی برجسته کرد و اکنون ضروری است از ۷ اکتبر در سراسر جهان برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعتراض به آنچه ظلم اسرائیل و آمریکا خواند، استفاده شود.

نقوی افزود: مسئله فلسطین و غزه تنها مسئله مردم فلسطین نیست، بلکه مسئله تمام امت اسلامی و هر انسان آگاه و دغدغه‌مند است.

وی گفت: در سراسر پاکستان، روز ۷ اکتبر با برگزاری راهپیمایی‌ها، اجتماعات و برنامه‌های مختلف، همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و مقاومت اعلام خواهد شد.

رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص) همچنین با انتقاد از سکوت حاکمان کشورهای اسلامی و ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی اظهار کرد: سکوت حاکمان مسلمان و بی‌عملی نهادهای جهانی، فاجعه فلسطین را وخیم‌تر کرده است.

وی تأکید کرد: امت اسلامی نباید فعالیت خود را به محکومیت و صدور بیانیه محدود کند، بلکه باید برای مسئله فلسطین اقدامات عملی و مؤثر انجام دهد.

نقوی همچنین خواستار ایفای نقش گسترده در روز ۷ اکتبر برای یادآوری فلسطین، حمایت از مظلومان و ترویج پیام بیداری امت اسلامی شد.

در همین راستا، جنبش بیداری امت مصطفی(ص) اعلام کرده است روز چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶، پس از نماز مغرب و عشا، اجتماع بزرگی در مدرسه علمیه عروه‌الوثقی در شهر لاهور برگزار خواهد کرد. این مراسم با هدف اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین و غزه و حمایت از مقاومت برگزار می‌شود.

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